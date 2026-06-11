İran'ın misillemesinde ABD’nin savaş uçaklarının konuşlandığı üs vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler birimi tarafından yayımlanan açıklamada, ABD ordusunun Kerac ve Nazarabad civarlarındaki bir eğlence mekanı, bir üretim tesisine ve bir askeri kışlanın alanına düzenlediği füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, İran Hava Kuvvetleri unsurlarının sabah saatlerinde 12 balistik füze ile bir operasyon düzenlediği aktarılıyor. Operasyonun hedefinin, Amerikan F-16, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı El-Ezrak Hava Üssü ve kontrol merkezindeki tesisler olduğu ifade edildi.

“Çok sayıda savaş uçağı imha edildi”

Devrim Muhafızları’nın açıklamasına göre, düzenlenen balistik füze saldırısı sonucunda, El-Ezrak Hava Üssü’ndeki Amerikan askeri tesisleri ile burada konuşlu bulunan çok sayıda F-16, F-15 ve F-35 tipi savaş uçağının imha edildiği bildirildi. Açıklamada, bu operasyonun, ABD ordusunun daha önce İran topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına bir “cezalandırma” niteliği taşıdığı belirtiliyor.

“Şerler devam ettiği sürece operasyon sürecek”

Devrim Muhafızları açıklamasında, “düşmanın şerlerinin devam ettiği sürece” bu tür operasyonların devam edeceği ifadesine yer verildi. Açıklamanın devamında, İran halkının 100 günden fazla süredir direniş meydanlarında gösterdiği kararlılığa da atıfta bulunulduğu görülüyor.

Hizbullah’ın direnişiyle bağlantılı değerlendirme

Gözlemciler, Devrim Muhafızları’nın bu operasyonunu, daha önce Lübnan Hizbullah’ının İsrail’e karşı sürdürdüğü 40 günlük savaş ve Hizbullah Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın “vahdet-i meydan” (cephelerin birliği) çağrısıyla ilişkilendiriyor. Analistlere göre, İran’ın doğrudan Ürdün topraklarındaki El-Ezrak Hava Üssü’nü hedef alması, bölgedeki tek bir cephe mantığının operasyonel hale geldiğini gösteriyor.

El-Ezrak Hava Üssü’nün stratejik önemi

El-Ezrak Hava Üssü’nün, Ürdün’ün başkenti Amman’ın doğusunda yer alan ve ABD’nin bölgedeki en önemli hava üslerinden biri olduğu biliniyor. Daha önceki açıklamalarda, bu üssün İran’a yönelik operasyonlar için Amerikan savaş uçaklarının konuşlandığı bir merkez olarak kullanıldığı ifade edilmişti. Gözlemciler, İran’ın bu üssü hedef almasının, “bize saldıran herkesi kendi topraklarında vuracağız” doktrininin bir uygulaması olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Çifte standart bağlamında değerlendirme

Batılı diplomatik kaynaklardan daha önce sıkça dile getirilen “İran’ın bölgesel yayılmacılığı” eleştirilerine karşın, ABD’nin İran topraklarındaki sivil hedefleri vurmasının “meşru müdafaa” olarak tanımlandığı hatırlatılıyor. Gözlemciler, bir ülkenin kendi topraklarına yönelik saldırıya yanıt olarak, saldırının kaynağındaki askeri üsleri vurma hakkının uluslararası hukukta meşru müdafaa kapsamında değerlendirildiğini, buna karşın aynı eylem İran tarafından yapıldığında “provokasyon” olarak etiketlenmesindeki çifte standarda dikkat çekiyor.

Daha önceki saldırılar ve misilleme zinciri

Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından, İran’ın Kerac, Nazarabad ve Preva bölgelerindeki bazı hedeflere füze saldırıları düzenlendiği duyurulmuştu. ABD tarafından bu saldırıların gerekçesi, İran’ın bölgedeki “saldırganlığına” yanıt olarak açıklanmıştı. Ancak İran, bu saldırıların sivil hedefleri vurduğunu öne sürerek uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtmişti. Devrim Muhafızları’nın son operasyonu, bu saldırı zincirinin en son halkası olarak kaydediliyor.