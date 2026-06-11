Epstein Dosyası ABD’de Güven Krizini Derinleştiriyor: Çoğunluk ‘Hesap Verilmediğini’ Düşünüyor

Anket sonuçlarına göre katılımcıların önemli bir çoğunluğu, soruşturmanın yıllar boyunca tam olarak aydınlatılamaması ve dosya etrafındaki tartışmaların sürmesi nedeniyle, ülkedeki adalet mekanizmasına duyulan güvenin zedelendiğini düşünüyor. Özellikle Epstein’ın çevresinde yer aldığı iddia edilen kamuya mal olmuş isimlerin hiçbirinin ciddi bir hukuki yaptırımla karşılaşmamış olması, bu algıyı güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, anket sonuçlarının yalnızca Epstein davasına yönelik bir tepki olmadığını, daha geniş bir sistem eleştirisini yansıttığını ifade ediyor. Buna göre toplumun önemli bir bölümü, yüksek gelirli ya da siyasi etkisi bulunan kişilerin adalet süreçlerinde ayrıcalıklı bir konum elde edebildiğine inanıyor.

Anketin yayımlandığı dönemde, Epstein dosyasının bazı bölümlerinin yeniden kamuoyunun gündemine gelmesi de dikkat çekiyor. Kongre komisyonlarının yürüttüğü incelemeler, dosyanın soruşturulma biçimi ve yıllar içinde yaşanan ihmaller yeniden tartışma konusu olmuş durumda.

Toplumsal güvenin sarsıldığına işaret eden bu bulgular, ABD’de adalet mekanizmasının işleyişine yönelik reform çağrılarını da güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriliyor. Gözlemciler, Epstein dosyasının uzun süre daha kamuoyunun gündeminde kalacağını, özellikle siyasi ve hukuki kurumlara yönelik güven tartışmalarının merkezinde yer almaya devam edeceğini belirtiyor.