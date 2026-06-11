Siyonist İsrail yalnızlaşıyor: Ambargo ve kısıtlamalar büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yakın zamanda Fransa’nın, daha önce giriş yasağı getirdiği aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ardından, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e de yasak getirdiği açıklandı. Gerekçe olarak, bu isimlerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını, gasbedilen yeni Filistin topraklarını ve Filistin yönetimini baltaladığı düşünülen politikaları aktif olarak teşvik etmeleri gösterildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian’ın, Smotrich’in politikalarının “iki devletli çözüme bağlı olan uluslararası toplumun ezici çoğunluğu tarafından kabul edilemeyeceğini” belirttiği aktarılıyor.

BDS’nin yükselen baskısı

Gazetenin vurguladığına göre, “Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi” olarak bilinen BDS gruplarının faaliyetleri, İsrail’in uluslararası alandaki itibarına giderek daha fazla zarar veriyor. Yaptırımların, İsrail’in hem yurt dışındaki eylemlerini hem de iç politikalarını hedef aldığı ifade ediliyor. Boykotun, İsrail vatandaşlarının denizaşırı ülkelerde dışlanmasında, sanatçıların İsrail’de sahne almayı reddetmesinde, yazarların eserlerinin İbraniceye çevrilmesine izin vermemesinde ve İsrail’in Eurovision ya da FIFA müsabakaları gibi etkinliklerden çıkarılmasına yönelik kampanyalarda kendini gösterdiği kaydediliyor.

Yatırım çekilişleri ve BM kara listesi

Norveç Varlık Fonu’nun İsrailli şirketlerden yatırımlarını çekmesi dahil, yabancı yatırımları geri çekme girişimlerinin arttığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) kara listesinin ise “Yeşil Hat”ın ötesinde faaliyet gösteren İsrailli ve uluslararası şirketleri hedef aldığı aktarılıyor.

Şiddet görüntüleri yaptırımları körüklüyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini ve mülklere zarar verdiğini gösteren raporlar ve videoların, yaptırımları daha da körüklediği belirtiliyor. Bu videoların, İsrail hükümeti tarafından desteklenen gasp faaliyetlerinin yanı sıra Filistinliler için idam cezası kararı gibi yasal düzenlemeleri de gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

Özellikle Ben-Gvir’in Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu katılımcılarını aşağıladığı ve internette yaygın şekilde paylaşılan videosunun, birçok ülke tarafından “kırmızı çizginin aşılması” olarak değerlendirilerek kınandığı aktarılıyor.

Altı ülkeden koordineli yaptırımlar

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç olmak üzere altı ülkenin, “Batı Şeria’da şiddeti teşvik eden” Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve kuruluşlara karşı koordineli yaptırımlar uyguladığı bildiriliyor. Fransa’nın buna ek olarak, isimlerin tam listesi yayınlanmamış olsa da dört İsrailli lidere ve 21 İsrailliye giriş kısıtlaması getirdiği kaydediliyor.

İngiltere’nin, İsraillilerin saldırılarının finansman ağlarını ve desteğini hedef alan bir “eylem planı” başlatarak şirketleri Batı Şeria’da gaspedilen yerlerde faaliyet göstermekten kaçınmaya çağırdığı ifade ediliyor.

Kanada’nın iki İsrailliye ve beş kuruluşa giriş yasağı ile mali kısıtlamalar getirdiği, Avustralya’nın 3 İsrailliye ve 6 yasa dışı gasbedilen Filistin toprağına yaptırım uyguladığı aktarılıyor. Yeni Zelanda’nın ise Ben-Gvir ve Smotrich’in de aralarında olduğu 35 kişilik kara listeye 3 İsrailliyi daha eklediği belirtiliyor.

İtalya ve Fransa’dan yasal soruşturmalar

Yaptırımlara ek olarak Fransa’nın, Küresel Sumud Filosu olayıyla bağlantılı işkence ve savaş suçları iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı bildiriliyor. İtalya’nın ise İtalyan sivilleri aşağıladığı gerekçesiyle Ben-Gvir hakkında bir inceleme başlatacağını duyurduğu aktarılıyor.

Ben-Gvir’in eylemlerini savunarak İtalya’yı “iki yüzlüler ülkesi” olarak nitelendirdiği ve İsrail ordusunun yanında gururla durmaya devam edeceğini belirttiği kaydediliyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin ise Ben-Gvir’in bu açıklamalarını kabul edilemez bularak kınadığı ifade ediliyor.

AB içinde görüşmeler devam ediyor

İsrailli bakanlara yönelik kişisel yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği (AB) içindeki görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

İsrail’in etkili karşılık veremediği yorumu

Gazetenin değerlendirmesine göre, İsrail’e karşı mevcut yaptırım dalgası ve boykot faaliyetleri bir strateji değişikliğini yansıtıyor. Daha önceki girişimlerin, İsrail’e iki devletli bir çözüm için müzakerelerde bulunması yönünde baskı yapmayı amaçladığı, bugün ise boykot hareketinin İsrail’in dünya çapındaki meşruiyetinin sorgulanmasını sağladığı aktarılıyor. Gazeteye göre İsrail, bu gelişmelere karşı etkili bir şekilde karşılık veremiyor.

Gözlemci değerlendirmeleri: Çifte standardın tezahürü

Uluslararası ilişkiler gözlemcileri, Batı ülkelerinin İsrail’in işgal ve gasp politikalarına yönelik bu yaptırımlarını, aynı ülkelerin İran’a yönelik tutumlarıyla karşılaştırarak çifte standarda dikkat çekiyor. Zira aynı ülkeler, İran’ın kendi egemenlik hakkı çerçevesindeki savunma faaliyetlerini ve bölgesel caydırıcılık hamlelerini “istikrarsızlık” olarak tanımlarken, İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden gasp ve ilhak politikalarına ancak sınırlı yaptırımlarla yanıt veriyor.

Analistlerin belirttiğine göre, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti ve Filistin topraklarına el konulması, Birleşmiş Milletler’in sayısız kararıyla gayrimeşru ilan edilmiş durumda. Buna karşın, bu yaptırımların sembolik düzeyi aşamaması ve İsrail’e yönelik ekonomik boykotun henüz kapsamlı bir hal almaması, Batı’nın İsrail’e yönelik eleştirilerinde samimiyetinin sorgulanmasına yol açıyor.