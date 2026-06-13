Uluslararası basın İran'a karşı savaşı ve müzakereleri nasıl okuyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik ortak askeri saldırganlığının başlamasının üzerinden aylar geçtiği halde, saldırganların ilan ettiği hiçbir hedefe ulaşılamadığı gözlemleniyor. Reuters, AFP ve diğer uluslararası haber ajanslarına yansıyan raporlara göre, ne İran’ın nükleer programı sökülebilmiş, ne rejim değişikliği sağlanabilmiş, ne de Hürmüz Boğazı yeniden uluslararası trafiğe açılabilmiş durumda. İki haftalık ateşkesin ardından Trump tarafından uzatılan bu geçici sükûnetin, savaşın fiilen sona erdiği anlamına gelmediği, aksine karmaşık ve uzun bir sürecin başlangıcı olduğu belirtiliyor.

Batılı Medya: Çelişkili Açıklamalar, Ekonomik Şok ve İç Siyasi Telaş

BBC’nin aktardığına göre, Donald Trump’ın yeni çelişkiler sergilediği, bir yandan İran’la “büyük bir anlaşmaya” ulaştığını ve Avrupa’da bir imza töreni düzenleneceğini iddia ederken, diğer yandan Tahran’ın “hiçbir şeyin nihayetlenmediğini” açıkça beyan ettiği kaydediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin, anlaşma haberlerini “spekülasyon” olarak nitelendirdiği ve ABD’nin “yeni ve aşırı talepler” ortaya koyduğunu, ancak İran’ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını vurguladığı belirtiliyor.

Haberde, Trump’ın Harg Adası’nı ele geçirme ve İran’a “çok sert” saldırı düzenleme tehdidinin hemen ardından, bu saldırıları iptal ettiği ve müzakerelerde “büyük bir anlaşmaya” varıldığını öne sürdüğü ifade ediliyor. Bu ani geri adımın, Brent petrol fiyatlarını %4,4 oranında düşürerek varil başına 89 dolara kadar indirdiği aktarılıyor. BBC ayrıca, bu örüntünün 20 Nisan ve 27 Mayıs tarihlerinde de tekrarlandığını hatırlatıyor.

Sahadaki gelişmelere ilişkin olarak, CENTCOM’un İran’ın güneyine yönelik saldırılar düzenlediği, buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerini hedef aldığı kaydediliyor. İran ordusunun yayınladığı bir bildiride, “Ya petrol ve gaz ihracatı herkes içindir, ya da hiç kimse için” uyarısında bulunulduğu aktarılıyor. İran’ın başmüzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf’ın ise ABD’li liderleri “yanlış stratejiler ve aceleci kararlar” konusunda uyardığı ve bu yolun “sonsuz bir bataklık” yaratacağını belirttiği ifade ediliyor. BM, Pakistan, Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan’ın derhal gerilimi azaltma çağrısı yaptığı da ekleniyor.

Atlantic Council düşünce kuruluşunun analizinde, Trump’ın saldırı tehdidinden anlaşma duyurusuna ani dönüşünün ardından “savaş bitti mi?” sorusunun sorulduğu belirtiliyor. Analistlerin, “Trump’ı Nisan ayındaki ateşkese getiren koşulların değişmediğini” vurguladığı ve başkanın temelde sonsuz bir çatışma istemediği değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor.

Raporda, acil bir anlaşmanın bile tüm temel sorunları çözmeyeceği, ancak uzmanlara göre bu anlaşmanın İran’ın “yeni bir normal duruma” ulaşmasına izin vereceği ifade ediliyor. Ayrıca Tahran’ın, diplomasisinin İsrail’in Lübnan Hizbullah’ına yönelik eylemlerini sınırlayabileceği fikrini “kayda değer şekilde” inşa edeceği kaydediliyor.

Atlantic Council analizinde dikkat çekilen bir diğer nokta ise Trump ile Netanyahu arasındaki derin uçurum. Netanyahu’nun, Lübnan’a yönelik saldırıları durdurması yönündeki ABD baskısına direndiği ve müzakereleri “sınırlı bir nükleer programla birlikte İran hükümetinin korunmasına” giden bir yol olarak gördüğü aktarılıyor. Düşünce kuruluşu, ABD’nin en azından Trump yönetiminin sonuna kadar bölgede uçak gemisi gruplarını ve diğer askeri varlıklarını tutmak zorunda kalacağı tahmininde bulunuyor.

The Conversation platformunun analizine göre ise Trump’ın savaşı yeniden başlatma tehdidinden geri çekilmesinin ardında, saldırıların devam etmesinin Washington’un Basra Körfezi’ndeki değerli ortaklarına mal olacağı gerçeği yatıyor. Her İran saldırısının, Körfez Arap monarşilerinde “ABD üslerinin varlığının güvenlik değil, hedef haline getirdiği” dersini pekiştirdiği belirtiliyor. Raporda, Trump’ın şu anda üç eşzamanlı krizle karşı karşıya olduğu kaydediliyor: Hürmüz Boğazı kapalı, küresel ekonomi geriliyor ve Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin yenilgisi yakın. Bu koşullarda Trump’ın İran’ı anlaşmaya zorlama umuduna sarıldığı, ancak raporun “bu stratejinin başarı şansının çok düşük olduğu” sonucuna vardığı aktarılıyor.

Arap ve Bölgesel Medya: Netanyahu’nun “Siyasi Deliliği” ve Savaş Suçları

El Cezire’de Muhammed Kamil Amr imzalı analizde, ABD-İsrail saldırganlığının başlangıcından üç aydan fazla süre geçtikten sonra kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade ediliyor. Saldırganların başlangıçta ilan ettiği hedefler şöyle sıralanıyor: İran’ın nükleer kapasitesinin yok edilmesi, siyasi, askeri ve teknik üst düzey liderlerin (başta İran lideri olmak üzere) ortadan kaldırılması ve nihayetinde İran’daki siyasi sistemin değiştirilmesi. Ayrıca İran’ın hava ve deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı sistemleri gibi askeri kapasitelerinin de bertaraf edilmesi gerektiği iddia edilmişti.

Ancak analizde belirtildiğine göre, ABD ve İsrail’in ilk hesaplarında yer almayan yeni bir faktör – Hürmüz Boğazı’nın kapatılması – tüm denklemleri değiştirdi. Dünya petrol ve gaz tüketiminin yaklaşık %20’sinin bu boğazdan geçtiği hatırlatılıyor. Hedeflerden “siyasi sistem değişikliğine” gelince, saldırının ilk saatlerinde İran Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in hedef alındığı ve bazı üst düzey komutanlarla güvenlik yetkililerinin hayatını kaybettiği doğru olsa da, bu kayıpların ülkenin yönetim yapısında gözle görülür bir boşluk yaratamadığı belirtiliyor. Aksine, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı daha katı bir yaklaşıma sahip yedek kadroların hızla görevleri devraldığı ve kilit pozisyonlara yerleştiği kaydediliyor.

Arabi 21’de yayınlanan bir değerlendirmede, bölgedeki kaos ve istikrarsızlığın temel sorumlularının doğrudan Trump ve Netanyahu olduğu iddia ediliyor. İkili, yalnızca savaşları başlatmakla kalmamakta, aynı zamanda çatışmaların sürmesinde, gerilimin tırmanmasında ve ateşkes çabalarının başarısızlığa uğramasında başrol oynadıkları ifade ediliyor. Trump ve Netanyahu’nun, uluslararası hukukun açık ihlalcileri ve savaş suçluları olarak, dünya ülkelerinin çoğunluğunun ve uluslararası kamuoyunun savaşı sona erdirme talebinin önündeki en büyük engel haline geldikleri belirtiliyor.

Analizde, Trump’ın İran’la anlaşma söylemi ile bu anlaşmanın sonuçlarını kabul edememesi arasında sıkıştığı; çünkü herhangi bir anlaşmanın İran’ın başarısı ve kendi politikalarının başarısızlığı anlamına geleceği vurgulanıyor. Netanyahu’ya gelince, yazar onun siyasi ve kişisel çıkmazı nedeniyle savaşı sürdürmekten başka çaresi olmadığını; çünkü savaş bittiğinde yolsuzluk davaları ve “Aksa Tufanı” öncesindeki istihbarat zaafiyeti iddialarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını, bunun da “siyasi idam” anlamına geleceğini aktarıyor. Metinde, Netanyahu’nun “siyasi deliliğinin” Trump’ınkinden bile daha tehlikeli olduğu değerlendirmesi yer alıyor.

El Mayadin’in aktardığına göre, uluslararası hukuk uzmanları, ABD’nin İran’ın güneyindeki içme suyu tesislerini hedef almasını açık bir “savaş suçu” olarak nitelendiriyor. The Guardian gazetesine atıfla, eski ABD Dışişleri Bakanlığı avukatı Brian Finucane’in, sivil altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini söylediği kaydediliyor. Virginia Senatörü Tim Kaine’in de, su kıtlığı çeken İran’da yaz ortasında sivil altyapının hedef alınmasının ağır insani sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Çin ve Rusya Medyası: Diplomasi Gevşemesi veya “Aklın Sesi”

CGTN’nin haberinde, Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini ve savaşı sonlandıracak bir anlaşmanın yakın olduğunu iddia ettiği belirtiliyor. Trump’ın müzakerelerin İran liderlik yapısının en üst seviyesine ulaştığını ve Tahran tarafından onaylandığını öne sürdüğü, anlaşma detaylarının son aşamada olduğu ve İsrail de dahil bazı bölgesel müttefiklerle genel çerçevede mutabakata varıldığı aktarılıyor. Ancak haberde, İran’dan henüz resmi bir onay gelmediği ve Tahranlı yetkililerin henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladığı vurgulanıyor. CGTN, bu belirsizlik ortamında olası bir anlaşmanın kaderinin tüm tarafların nihai onayına ve tam koordinasyonuna bağlı olduğu sonucuna varıyor.

Russia Today (RT) platformunda yayınlanan bir analizde ise, ABD-İsrail saldırganlığı karşısında Afrika Birliği’nin suskunluğu eleştiriliyor. Metne göre, uzmanlar Afrika Birliği’nin İran’a yönelik saldırılar karşısında “ihtiyatlı ve soluk” bir tepki verdiğini, buna karşın İran’ın yanıtının daha açık bir dille eleştirildiğini belirtiyor. Bu yaklaşımın, Birliğin kendini savunduğu ilkelere karşı bir “çifte standart” olduğu iddia ediliyor. Analiz, Afrika’nın uluslararası sistemde daha etkin bir rol oynayabilmesi için, tüm aktörlere karşı tek tip hukuki kriterler uygulaması ve siyasi kaygılardan bağımsız olarak ulusal egemenliğin her türlü ihlalini kınaması gerektiğini savunuyor. Mevcut küresel kargaşada Afrika’nın, bağımsız, tutarlı ve hukuka dayalı duruşuyla ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve güç kullanımına karşı çıkma ilkelerinin baş savunucusu olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.