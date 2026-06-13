Şerif’ten Sürpriz Açıklama: Washington ile Tahran Barış Metninde Uzlaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da haftalardır süren yüksek gerilimin ardından diplomasi cephesinden dikkat çekici bir açıklama geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Washington ve Tahran yönetimlerinin çatışmaları sonlandırmaya yönelik bir barış anlaşması metni üzerinde uzlaştığını bildirdi.

Başbakan Şerif, yaptığı açıklamada taraflar arasında yürütülen temasların yoğun bir diplomatik trafik sonucunda belirli bir çerçeveye kavuştuğunu belirtti. Şerif, “Metin üzerinde mutabakat sağlandı. İmza sürecinin 24 saat içinde tamamlanması öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Açıklama, bölgede askeri tansiyonun zirveye çıktığı bir dönemde gelmesi nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Diplomatik kaynaklar, anlaşma taslağının ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, karşılıklı saldırıların durdurulması ve deniz güvenliğinin yeniden tesis edilmesi gibi başlıkları içerdiğini aktarıyor. Ayrıca tarafların doğrudan ya da dolaylı temas kanallarını açık tutmayı taahhüt ettiği belirtiliyor. Ancak metnin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Washington ve Tahran’dan Şerif’in açıklamasını teyit eden resmi bir duyuru yapılmadı. Buna karşın, her iki başkentte de diplomatik temasların son günlerde hız kazandığı biliniyor. ABD tarafında Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’nın güvenlik ekibiyle yoğun görüşmeler yürüttüğü; İran cephesinde ise Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Pakistan’ın süreçte nasıl bir rol üstlendiği sorusu da dikkat çekiyor. İslamabad yönetiminin son dönemde hem Washington hem de Tahran’la temaslarını artırdığı, özellikle bölgesel istikrarın korunması ve enerji güvenliği konularında arabuluculuk girişimlerinde bulunduğu biliniyor. Şerif’in açıklaması, Pakistan’ın perde arkasında yürütülen müzakerelerde kolaylaştırıcı rol oynamış olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Uluslararası gözlemciler, anlaşmanın imzalanması halinde bunun yalnızca ABD-İran hattında değil, Körfez’den Doğu Akdeniz’e uzanan geniş coğrafyada askeri tansiyonu düşürebileceğini belirtiyor. Özellikle enerji koridorlarının güvenliği ve küresel piyasaların istikrarı açısından sürecin kritik önemde olduğu vurgulanıyor.

Gözler şimdi önümüzdeki 24 saate çevrildi. Taraflardan gelecek resmi açıklamalar ve imza törenine ilişkin detaylar, bölgede yeni bir diplomatik dönemin başlayıp başlamayacağını netleştirecek. Eğer anlaşma hayata geçerse, uzun süredir çatışma ekseninde ilerleyen ilişkilerde yeni ve temkinli bir sayfa açılabilir.