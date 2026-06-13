ABD’de Unutulan Tehdit Geri Döndü: Etçil Sinek Paraziti Alarmı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de uzun yıllar önce kontrol altına alındığı kabul edilen ve hayvancılık sektöründe büyük kayıplara yol açabilen Yeni Dünya etçil sinek paraziti (New World screwworm) yeniden gündeme geldi. Yetkililer, parazitin bazı bölgelerde yeniden tespit edilmesinin ardından hem hayvan sağlığı hem de tarımsal üretim açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Söz konusu parazit, larvalarını canlı hayvanların açık yaralarına bırakarak dokularla beslenmesi nedeniyle özellikle sığır, koyun ve diğer çiftlik hayvanları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre kontrol altına alınmadığı takdirde enfeksiyon hızla yayılabiliyor ve hayvanlarda ağır yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabiliyor.

ABD, 20. yüzyılın ortalarında yürütülen geniş kapsamlı biyolojik mücadele programları sayesinde bu zararlıyı ülke sınırları içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Steril sineklerin doğaya bırakılması yöntemiyle yürütülen program, yıllarca tarım politikalarının en başarılı uygulamalarından biri olarak gösterildi.

Ancak son tespitler, parazitin yeniden yayılma riski taşıyabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle sınır bölgelerindeki hayvan hareketliliği, iklim değişikliği ve biyogüvenlik önlemlerindeki zayıflıklarla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Gelişme, aynı zamanda ABD’nin salgınlara ve biyolojik tehditlere karşı hazırlık kapasitesine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Bazı uzmanlar, Donald Trump yönetimi döneminde Tarım Bakanlığı’na bağlı hayvan sağlığı ve biyogüvenlik birimlerinde yapılan personel azaltmalarının erken uyarı ve hızlı müdahale kapasitesini zayıflatmış olabileceğini savunuyor.

Tarım ve hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren gelişme üzerine federal ve eyalet düzeyinde incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, çiftlik sahiplerine hayvanlarda açık yara ve enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, olası vakaların hızla bildirilmesinin salgının kontrol altına alınması açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar ise geçmişte başarıyla uygulanan biyolojik mücadele yöntemlerinin yeniden devreye alınabileceğini ve erken müdahalenin olası bir yayılımı önlemede belirleyici olacağını vurguluyor. Tarım çevreleri, gelişmenin özellikle ABD hayvancılık sektöründe ekonomik etkiler doğurabilecek potansiyel bir risk olarak yakından izlendiğini belirtiyor.