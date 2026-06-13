İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı’nın geleceği eskisi gibi olmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Arakçi, devlet televizyonunda katıldığı programda, son bir yıl içerisinde üç büyük savaştan geçildiğini hatırlattı. İlk savaşın 12 gün sürdüğü, ardından düşmanın “toplumsal dayanışma” hedefiyle ikinci bir savaşı başlattığı, üçüncü savaşta ise işi bitirdiğini düşünenlerin ancak “sert bir direniş”le karşılaştığı aktarıldı.

Arakçi’nin aktardığına göre, Batılı bir yetkili kendisine “İran halkının bu kadar sert direneceğine inanmıyorduk” itirafında bulundu. Bakan, bu direnişte başrolün silahlı kuvvetler ve şehitlere ait olduğunu, aynı zamanda her gece sokaklara dökülen halkın sabrının ve varlığının belirleyici olduğunu vurguladı.

Arakçi, “meydan ve diplomasi” tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Meydan, diplomasi ve medya üç sacayağıydı. Bu savaşta dördüncü bir sacayağı daha oluştu: sokak. Dört unsur birlikte hareket etti. Diplomasinin görevi, sahadaki ve silahlı kuvvetlerin kazanımlarını tesis etmektir. Bu kazanımların tesis edilmesi müzakereler yoluyla yürütülüyor. Müzakere, saha gücüne dayanır; saha gücü olmadan müzakerede kazanım elde edilemez.”

“İran Savaştan Daha Güçlü Çıktı, Stratejik Zafer Kazandık”

Arakçi’nin ifade ettiğine göre, savaşı sonlandırmak için en uygun zaman, elin üstün olduğu ve meydanın kazanıldığı andır. Kendisine birçok yabancı yetkilinin “İran savaştan daha güçlü çıktı, bir mucize yarattınız” dediğini aktardı. Bir yetkilinin ise “İran halkının kahramanlığını çok az anlattınız; dünya sizi kahraman olarak görüyor” sözlerini nakletti.

Bakan, bu direnişin kendiliğinden bir “stratejik zafer” olduğunu kaydetti. Şimdi yapılması gerekenin, bu zaferi bir anlaşmayla tesis etmek olduğunu belirtti.

“İslamabad Mutabakatı 14 Madde, Henüz İmza Yok”

Arakçi, zaferin tesis edilmesi için başlatılan sürecin sonuna yaklaşıldığını söyledi. Ortaya çıkan sonucun 14 maddelik bir “mutabakat zaptı” (İslamabad Mutabakatı) olduğunu ancak henüz imzalanmadığını vurguladı. Metnin kaç kez değiştiğine inanmanın zor olduğunu belirterek, sürecin hassasiyetine işaret etti.

Görüşmelerde iki aşama öngörüldüğü aktarılıyor:

Birinci Aşama: Savaşı sonlandıran mutabakat. İkinci Aşama: Nihai anlaşma (nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılması).

Arakçi’ye göre, nükleer konu ikinci aşamaya ertelenirken, üzerinde uzlaşılabilecek konular ilk aşamaya alındı. Mutabakatın “Lübnan’da savaşın sona ermesini” de kapsadığı belirtiliyor. Irakçi, İran’ın Lübnan’ı hiçbir zaman unutmadığını vurguladı.

“İsrail Rejimi Anlaşmanın Baş Düşmanı”

Arakçi, bu anlaşmanın düşmanları olduğunu açıkça ifade etti. Bunların başında İsrail rejiminin geldiğini söyledi. Rejimin, anlaşmayı bozmak için şimdiden detaylara girdiği, yangın çıkarıcı bir atmosfer yaratmaya çalıştığı ve mutabakatın imzalanmasını zorlaştırmak istediği kaydedildi.

Bakan, ABD’li yetkililerin metinlerle ilgili ortaya attığı iddiaları ve bölgede dolaşan spekülasyonları reddetti. “Hiçbir metin şu an itibariyle geçerli değildir; tüm bunlar spekülasyondur” dedi ve ülke içinde psikolojik ortamın sakin tutulması gerektiğini, ancak bu şekilde en iyi anlaşmaya ulaşılabileceğini belirtti.

“ABD İlk Kez Müdahale Etmeme Taahhüdü Verdi”

Arakçi’nin aktardığı en dikkat çekici noktalardan biri, mutabakatın maddelerine ilişkin oldu. Ona göre metin şu unsurları içeriyor:

Savaşın sona ermesi (tüm cephelerde, Lübnan dahil).

Tarafların birbirlerinin egemenliğine saygı göstermesi.

ABD’nin İran’ın iç işlerine karışmama taahhüdü – Arakçi bunun “ilk kez” olduğunu vurguladı. İran’a ve egemenliğine saygı duyulmasının mutabakatın en önemli maddesi olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı ve deniz ablukasının kaldırılması.

Yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa, İran’ın kalkınma planı ve bloke edilmiş İran varlıkları. “Hürmüz Boğazı’nın Geleceği Eski Gibi Olmayacak”

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın egemenliği konusunda en net ifadeleri kullandı. Boğazın, İran ve Umman’ın karasularında olduğunu, uluslararası sularda bulunmadığını hatırlattı. Yıllarca herkese açık olduğunu ve İran ile Umman’ın güvenli geçiş ile hizmetleri ücretsiz sunduğunu belirtti. Ancak şu mesajı verdi:

“İran’ın ciddi kararı şudur: Hürmüz Boğazı’nın yönetimi gelecekte eski gibi olmayacak. Geçiş yönetimi kesinlikle eskisi gibi olmayacak. Umman’la yakın istişarelerde bulunduk ve iyi sonuçlara ulaştık. Yakında ortak bir program açıklayacağız. Boğazın geleceği farklı olacak.”

“Hizmetlerin karşılığının ödenmesi gerektiğini” söyleyen Arakçi, bunun “geçiş ücreti” olarak algılanmaması gerektiğini, ancak sunulan hizmetlerin bedelsiz olmayacağını vurguladı. “Hürmüz Boğazı’nın üzerinde kılıcımız her zaman vardır” diyerek caydırıcılığa işaret etti. Bu düzenlemelerin sadece sivil gemilere yönelik olacağını da ekledi.

“Tehdit İşe Yaramaz, Hiçbir Zaman Baskıya Boyun Eğmeyiz”

Arakçi, Trump’ın tehdit dolu tweet’lerine de değindi. Bu tarzın bilindiğini, genellikle bir tarafın istediği şeyi başka birinin ağzından söylettiğini ima etti. İran’ın daha önce de baskıya boyun eğmediğini, eğer eğilecek olsaydı çok daha önce eğileceğini söyledi. Karşı tarafa “tehdidin faydası yok, gerilime giderseniz hazırız” mesajının iletildiğini aktardı.

“Savaş Neden Çıktı? Müzakerede Taviz Vermediğimiz İçin”

Arakçi, son dönemde yaşanan savaşların nedenini sorgulayan bir soruya şu yanıtı verdi:

“Savaş çıktı çünkü biz müzakerede taviz vermedik. Onlar müzakerelerde hedeflerine ulaşamayınca umutsuzluğa kapıldılar ve savaşa başvurdular. Savaşta da umutsuzluğa düştüler. Savaşta hedeflerine ulaşamayınca yeniden müzakere talebinde bulundular.”

Müzakerelerin savaşa yol açmadığını, aksine direnişin savaşa yol açtığı iddiasını reddeden Arakçi, “Direndik çünkü düşmanın talepleri vardı. Düşmanlar, teknolojimizi ve bilim sanayimizi bombalarla yok edebileceklerini sandılar ama başaramadılar” dedi.

“Mutabakat Birkaç Gün İçinde İmzalanabilir, Dijital İmza”

Arakçi, müzakerelerin son aşamasına gelindiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde mutabakat zaptının imzalanabileceğini söyledi. İlk aşamada dijital imza atılacağını ve ardından kamuoyuna duyurulacağını belirtti. İmza için bir ülke veya yer ismi vermekten kaçınırken, “herkesten daha fazla o noktaya yakınız” ifadesini kullandı.

“Nükleer Konu İkinci Aşamada: %60 Zenginleştirme ve Seyreltme”

Tahran’ın nükleer konuda ikinci aşamaya kadar karar almadığını ancak bazı hususlara işaret edildiğini kaydeden Arakçi, %60 zenginleştirilmiş malzemenin akıbetine ilişkin “bizim açımızdan tek yol, seyreltmenin İran içinde yapılmasıdır” ifadesini kullandı. Yaptırımların kaldırılması konusunda hangi yaptırımların mutlaka kaldırılması gerektiğini belirttiklerini, yeniden inşa planının 60 günlük müzakerelerde ele alınacağını aktardı.