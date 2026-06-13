Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki askeri operasyonlara katılan askerlerle Kremlin’de bir araya geldiği törende, ihtilafın kökenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin’e göre, NATO ittifakının Ukrayna’daki savaşı başlatan taraf olduğu ifade ediliyor. Rus lider, Batı’nın Kiev’deki darbe sürecini desteklediğini ve bunun Rusya’yı Kırım’daki halkı korumaya mecbur bıraktığını savundu.

Putin’in vurguladığına göre, şu anda NATO’nun tüm üye ülkeleri istisnasız olarak Rusya’ya karşı düşmanca eylemlerini artırma çabası içinde. Bu çerçevede, Rusya’nın fiilen tüm kolektif Batı’nın askeri gücüne karşı tek başına mücadele ettiği kaydediliyor. Putin bu durumu “inkâr edilemez bir gerçek” olarak nitelendirdi.

“Stratejik Yenilgi İmkânsız, Batı Bu Hedefte Acele Etti”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Putin, Batı’nın başlangıçtaki hesaplarının tutmadığını iddia etti. Rus liderin aktardığına göre:

“Onlar bize stratejik bir yenilgi yaşatmaya çalıştılar ve hâlâ çalışıyorlar. Ancak şimdi bunun imkânsız olduğunu anladılar. Bu, ulaşılması mümkün olmayan bir hedef.”

Putin, Batı’nın bu hedefi açıkça ilan ederken “aşırıya kaçtığını ve acele ettiğini” savundu. Hatta bazı ülkelerin, “ganimet paylaşımına” ortak olmak için NATO’ya katıldığını öne sürdü. Ancak bu ülkelerin bekledikleri sonuca ulaşamayacakları değerlendirmesinde bulundu.

“Bir Adım Önde Olmalıyız: Silahlanmada Başarılı Olduk”

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin karşı karşıya olduğu düşman sayısının fazla olduğunu ancak halkın birliği sayesinde bunlarla mücadele edebileceğini kaydetti. “Tek bir millet, uyumlu ve çok uluslu bir toplum” vurgusu yapan Putin’e göre, Rusya sadece Batı’nın ortaya koyduğu zorluklara yanıt vermemeli, aksine bir adım önde olmalı.

Putin’in aktardığına göre, silahlanma alanında bunu başardıkları durumlar da bulunuyor.

“Barış ve Dostluk İçinde Yaşamaya Hazırız, Ama Ültimatomu Kabul Etmeyiz”

Putin, Batılı ülkelerle ilişkilere dair de net bir mesaj verdi. Rus liderin ifadesine göre:

“Barış ve dostluk içinde yaşayalım, tüm sorunları müzakere yoluyla çözelim. Ancak bu müzakereler, bize yöneltilmiş bir ültimatom değil, gerçek bir müzakere olmalıdır.”

Rusya’nın müzakerelere yanaştığı ancak bunu ulusal çıkarlarını – yalnızca bugünün değil, tarihsel perspektifle hesaplanmış geleceğe dönük çıkarlarını – gözeterek yapacağı kaydediliyor. Putin, Batı’nın Rus toplumunda bölünme yaratma veya ekonomiye istediği şekilde zarar verme hedeflerine ulaşamayacağını savundu.

“Sahadaki Gerçeklikler Dikkate Alınarak Müzakere”

Putin’e göre, Ukrayna ile yapılacak herhangi bir müzakere, savaş alanındaki gerçeklikler ve Rusya’nın ulusal çıkarları (uzun vadeli menfaatler dahil) temelinde yürütülmelidir. Rus lider, ülkesinin savunma sanayi kapasitelerinin artmakta olduğunu ve bu sayede düşman saldırılarına cevap vermeye devam edeceklerini de belirtti.