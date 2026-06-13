CNN: İran savaşı, ABD'nin petrol rezervlerini kritik seviyeye düşürdü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN’in aktardığı bilgilere göre, ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşın doğrudan bir sonucu olarak, Oklahoma’daki Cushing petrol depoları tarihin en düşük seviyelerini görüyor. “Dünyanın boru hattı kavşağı” olarak bilinen Cushing tesisinin, ABD ham petrolünün fiyatlandırılmasında ve depolanmasında kilit bir rol oynadığı hatırlatılıyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin yayınladığı verilere göre, Cushing’deki ham petrol stokları yaklaşık 21,6 milyon varile geriledi. Haberde vurgulandığına göre, bu rakam sadece 20 milyon varillik kritik seviyenin çok az üzerinde bulunuyor. Normal şartlar altında bu deponun hacminin yaklaşık 40 milyon varil olduğu, toplam kapasitesinin ise 75 milyon varile ulaştığı belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki Kriz Küresel Piyasaları ABD Petrolüne Yönlendirdi

Enerji analistlerinin değerlendirmesine göre, Ortadoğu’da İran’la bağlantılı çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, küresel petrol tedarik zincirini ciddi şekilde etkiledi. Bu durumun, dünya piyasalarını alternatif kaynak olarak ABD petrolüne yönelttiği ifade ediliyor. Sonuç olarak, Cushing’deki depolardan çıkan petrol miktarının beklenenden çok daha hızlı arttığı, buna karşın ABD’nin iç üretiminin bu hıza yetişemediği kaydediliyor.

Dizel ve Benzinde de Tarihi Düşüşler

Krizin sadece ham petrolle sınırlı kalmadığı da aktarılıyor. Habere göre, ABD’nin dizel stokları 2003 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Benzin stoklarının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %5 oranında azaldığı hesaplanıyor. Diğer ticari petrol depolama merkezlerinde de stokların düşmeye devam ettiği gözlemleniyor.

Büyük Petrol Şirketlerinden Uyarı: “Haftalar İçinde Minimum İşletme Seviyesine Ulaşabiliriz”

CNN’in ulaştığı bilgilere göre, ExxonMobil ve Chevron gibi büyük petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileri, mevcut gidişatın sürdürülemez olduğu uyarısında bulundu. Söz konusu yöneticilerin, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların devam etmesi halinde ABD’nin önümüzdeki haftalar içinde minimum operasyonel seviyeye yaklaşabileceğini bildirdikleri aktarılıyor. Bu durumun, petrol nakliyesi ve yakıt tedarikinde ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Fiyat Senaryoları: 90, 160 ve Hatta 200 Dolar

Enerji analistlerinin piyasa modellerine göre, krizin sürmesi durumunda petrol fiyatlarının önce varil başına yaklaşık 90 dolara, ardından 140-160 dolar bandına yükselebileceği tahmin ediliyor. Daha korkutucu senaryolarda ise fiyatların 200 dolara kadar dayanabileceği öne sürülüyor. Bu durumun ABD’de benzin fiyatlarına yansımasının ise galon başına 5 doları aşması, hatta 9 dolar civarına ulaşması beklentiler arasında.

Washington’un İkilemi: İhracatı Kısıtlamak mı, Yüksek Fiyatlara Katlanmak mı?

Haberde, ABD’nin şu anda iki zor seçenekle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Birinci seçenek, iç rezervleri korumak için petrol ihracatını sınırlandırmak; ikinci seçenek ise piyasayı fiyat mekanizmasına bırakarak tüketiciler için enerji maliyetlerinin artmasına izin vermek. Analistler, Ortadoğu’daki kriz ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar çözülmediği sürece, ABD’nin petrol rezervleri üzerindeki baskının ve küresel enerji piyasalarındaki gerilimin devam edeceği uyarısında bulunuyor.