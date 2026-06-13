İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei'den 139 idam mahkumuna af

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Yargı Sözcüsü Ali Asgar Cihangir, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, son af kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cihangir’in ifade ettiğine göre, dünyada birçok ülke, kriz, savaş veya olağanüstü durumlarda af uygulamaktan imtina ederken, İran İslam Cumhuriyeti’nin “İslami şefkat” temelli bir yaklaşımla bazı mahkumların af veya ceza indiriminden faydalanmasını sağladığı kaydedildi.

Sözcü tarafından bu affın, Lider’in onayıyla gerçekleştiği ve bazı mahkumların tamamen serbest bırakıldığı ya da cezalarının hafifletildiği aktarıldı.

Cihangir’in açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan birinin, güvenlik suçlularının bu af kapsamına alınmaması olduğu belirtiliyor. Sözcü tarafından vurgulandığına göre, son olaylarda (önceki dönemde yaşanan protesto ve karışıklıklar kastediliyor) rol oynayan kişiler ve güvenlik suçu işleyenler, baştan itibaren af listesinin dışında tutuldu.

Cihangir’in aktardığına göre, bu kişilerin “kesinlikle” aftan yararlanamayacağı ve sürecin dışında bırakıldıkları ifade ediliyor.

“İlk Kez 139 İdam Mahkumu da Aftan Yararlandı”

Sözcü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu af ile birlikte ilk kez 139 idam cezasına çarptırılmış mahkum da af kapsamına alındı. Cihangir’in belirttiğine göre, bu kişilerin şu özellikleri taşıdığı kaydediliyor:

Özel bir şikayetçilerinin (müşteki) bulunmaması,

Güvenlik suçu geçmişlerinin olmaması,

Davranışlarını düzelttiklerinin gözlemlenmesi,

Pişmanlık duymaları,

Cezaevindeki ıslah süreçlerini başarıyla tamamlamaları.

Cihangir’in aktardığı ilginç bir ayrıntıya göre, bazı mahkumların cezaevinde Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeyi başardıkları ve bu şekilde ıslah olduklarını gösterdikleri ifade edildi. Sözcü tarafından, bu kişilerin sağlıklı bir hayata dönüş yolunda ciddi adımlar attıklarının gözlemlendiği ve bu nedenle aftan yararlandırıldıkları kaydedildi.