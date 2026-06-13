Hizbullah'tan Lübnan hükümetine uyarı: İsrail'e hizmet eden İran karşıtı politikayı durdurun

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah milletvekili Ali Feyyaz, bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Lübnan hükümetinin mevcut siyasetini sert sözlerle eleştirdi. Feyyaz’ın değerlendirmesine göre, işgalci rejimin vahşi saldırıları devam ederken, “uysal Lübnan hükümeti” İsrail’le doğrudan müzakerelerde ısrar etmektedir. Feyyaz’ın, hükümetin İsrail’in şantaj tuzağına yakalandığını ve bu durumun ülkenin sorunlarını çözmek şöyle dursun, daha da tırmandırdığını söylediği aktarılıyor.

“Açmazı İtiraf Etme Cesareti Gösterilmesi Gerekiyor”

Feyyaz’ın konuşmasında, Lübnan hükümetinin içinde bulunduğu durumu “uçsuz bucaksız bir yol” olarak tanımladığı ve bu yolda belirsiz bir ufka doğru ilerlediği ifade ediliyor. Feyyaz’a göre, hükümetin şu temel hataları yaptığı kaydediliyor:

İran ile düşmanlık yapmak ve Tahran büyükelçisini sınır dışı etmek,

Direnişi (Hizbullah’ı) terk etmek,

Direnişin eylemlerini yasa dışı ilan etmek.

Feyyaz’ın savunduğuna göre, tüm bu politikalar sonucunda Lübnan hükümeti, “baskı aracı olmayan, manevra kabiliyetinden yoksun ve baskılara dayanma kapasitesi bulunmayan, güçsüz bir kuklaya” dönüşmüştür. Bu nedenle hükümetin içinde bulunduğu açmazı itiraf etme cesaretini göstermesi gerektiği vurgulanıyor.

“İran-ABD Olası Anlaşması Bir Fırsat Olarak Görülmeli”

Feyyaz, İran ile ABD arasında savaşı sonlandırmaya yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan cephesini de kapsayabileceğini hatırlattı. Ona göre, bu ihtimal Lübnan hükümetini doğrudan müzakereler konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye zorlamalıdır.

Feyyaz’ın, hükümetin hatalarını düzeltmesi, ABD ile İran arasında öngörülen anlaşmanın sağlayacağı kazanımlardan faydalanma denklemine katılması ve önceliği kapsamlı ve tam bir ateşkese vermesi gerektiğini söylediği aktarılıyor. Feyyaz’a göre böyle bir ateşkes, işgalci rejimin hareket özgürlüğünü engelleyecek ve işgalcilerin Lübnan’dan hızlı ve koşulsuz çekilmesini garanti altına alacaktır.

“Müzakereler Washington’da Beşinci Tura Giriyor”

Hizbullah’ın bu açıklamalarının hemen öncesinde, resmi bir Lübnan kaynağının el-Meyadin haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail ile müzakerelerin beşinci turunun 22 Haziran’da (1 Temmuz) Washington’da başlayacağı bildirildi. Aynı kaynağın aktardığına göre, bu tur müzakerelerin özellikle “deneme bölgelerine” göre geri çekilme sorununun çözümüne odaklandığı için, Lübnan heyetinde askeri uzmanların da yer alacağı kaydediliyor.

Bu bağlamda “deneme bölgeleri” ifadesinin, İsrail’in kademeli olarak geri çekilmesiyle eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını ve ordu tarafından “silahların tekelleştirilmesi” planının uygulanmasını ifade ettiği belirtiliyor.

Hizbullah’ın Müzakerelere İlişkin Üç Kırmızı Çizgisi

Haberde, Hizbullah’ın bu müzakerelere ilişkin daha önce belirlediği tutumun, Genel Sekreter Şeyh Naim Kasım ve diğer yetkililer tarafından daha önce ifade edildiği hatırlatılıyor. Buna göre Hizbullah’ın üç temel şartının olduğu aktarılıyor: