Macaristan’da Göç Polemiği: Başbakan Magyar’dan Orban Dönemine Sert Suçlama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Macaristan siyasetinde göç politikaları yeniden hararetli bir tartışmanın merkezine oturdu. Başbakan Peter Magyar, düzenlediği basın toplantısında, Viktor Orban liderliğindeki önceki hükümetin göçmen sayıları ve sınır uygulamaları konusunda seçmenlere “eksik ve yanıltıcı bilgi” verdiğini savundu.

Magyar, hükümetin devraldığı resmi veriler ile kamuoyuna yıllarca sunulan rakamlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu iddia ederek, özellikle geçici koruma statüsü ve sınır dışı işlemlerine ilişkin istatistiklerin siyasi söylem doğrultusunda çarpıtıldığını öne sürdü. “Macar halkı göç meselesinde gerçeği bilmelidir. Devlet politikası şeffaflık üzerine kurulmalıdır,” ifadelerini kullandı.

Önceki yönetimin göç karşıtı sert söylemini sürdürdüğünü ancak uygulamada Avrupa Birliği ile yapılan bazı teknik düzenlemelerin kamuoyuna açık biçimde anlatılmadığını belirten Magyar, sınır güvenliği konusunda izlenecek yeni yol haritasını da yakında açıklayacaklarını söyledi.

Orban cephesinden ise suçlamalara sert yanıt geldi. Eski başbakanın yakın çevresi, Magyar’ın açıklamalarını “siyasi manevra” olarak nitelendirerek, Orban döneminde ülke sınırlarının etkin biçimde korunduğunu ve Avrupa’daki düzensiz göç baskısına karşı en net tutumu Macaristan’ın sergilediğini savundu.

Siyasi analistler, tartışmanın yalnızca geçmişe dönük bir hesaplaşma olmadığını, aynı zamanda Macaristan’ın Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından da önem taşıdığını belirtiyor. Göç politikaları, uzun süredir Budapeşte ile Brüksel arasında temel anlaşmazlık başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Magyar hükümetinin önümüzdeki dönemde göç ve iltica mevzuatında değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu olurken, kamuoyunda konunun yeniden seçim gündeminin üst sıralarına taşındığı görülüyor. Tartışmanın, hem iç siyasette hem de AB ile yürütülen müzakerelerde belirleyici başlıklardan biri haline gelmesi bekleniyor.