Londra’dan Rus Enerjisine Yeni Fren: Üçüncü Ülke Muafiyeti 2027’de Bitiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere, Rus enerji ürünlerine yönelik yaptırım politikasında yeni bir adım attı. Hükümet, üçüncü ülkelerde işlenen ancak kaynağı Rus ham petrolüne dayanan dizel ve jet yakıtı ürünlerine tanınan ithalat muafiyetinin 1 Ocak 2027’den itibaren sona ereceğini duyurdu.

Karar, Rusya’ya uygulanan enerji yaptırımlarının “arka kapı” olarak nitelenen dolaylı tedarik yollarını da kapsayacak biçimde sıkılaştırıldığını gösteriyor. Londra yönetimi, yaptırımların amacının Rusya’nın enerji gelirlerini sınırlamak ve küresel ticarette yaptırım rejiminin etrafından dolaşılmasını engellemek olduğunu vurguladı.

İngiliz yetkililer, enerji piyasalarının ani dalgalanmalardan korunması için sektör temsilcilerine geçiş süresi tanındığını belirtti. 2027’ye kadar sürecek dönemin, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması ve alternatif kaynakların devreye alınması açısından kritik olduğu ifade edildi.

Enerji uzmanları, özellikle dizel ve havacılık yakıtı piyasalarının küresel ölçekte entegre yapıda olduğunu ve ham petrolün kaynağının nihai üründe izlenmesinin teknik olarak karmaşık olabildiğini hatırlatıyor. Bu nedenle uygulamanın denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini gerektireceği belirtiliyor.

Kararın Avrupa enerji dengeleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor. İngiltere’nin adımının, benzer düzenlemeleri tartışan diğer Batılı ülkeler üzerinde siyasi baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Londra, Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik doğrudan ithalatı daha önce büyük ölçüde durdurmuştu. Yeni düzenleme ise yaptırımların kapsamını genişleterek üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşen dolaylı ticareti hedef alıyor. Hükümet yetkilileri, uygulamanın hem enerji güvenliğini koruyacak hem de yaptırım politikasının etkinliğini artıracak şekilde tasarlandığını savunuyor.