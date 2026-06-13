ABD’den Yapay Zeka Kısıtlaması: Anthropic’in En Gelişmiş Modellerine Yabancı Erişimi Engellendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- BD yönetimi, ileri yapay zeka teknolojilerinin erişimi konusunda yeni bir düzenlemeye giderek teknoloji şirketi Anthropic’e yönelik önemli bir talimat verdi. Washington, şirketten en gelişmiş yapay zeka modelleri arasında gösterilen Fable 5 ve Mythos 5 sistemlerine yabancı uyruklu kullanıcıların erişimini tamamen kapatmasını istedi.

Konuya yakın kaynaklara göre karar, özellikle ulusal güvenlik ve teknolojik rekabet endişeleri çerçevesinde alındı. ABD’li yetkililer, yüksek kapasiteli yapay zeka sistemlerinin stratejik öneme sahip olduğunu ve bu teknolojilerin kontrolsüz şekilde küresel kullanıma açılmasının güvenlik riskleri doğurabileceğini savunuyor.

Anthropic tarafından geliştirilen söz konusu modellerin, ileri düzey veri işleme, stratejik analiz ve karmaşık problem çözme yetenekleri nedeniyle şirketin en güçlü sistemleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Bu nedenle Washington yönetimi, teknolojinin kullanımını ABD vatandaşları ve belirli güvenlik onayına sahip kurumlarla sınırlama yoluna gitti.

Kararın ardından teknoloji ve yapay zeka çevrelerinde yeni bir tartışma başladı. Bazı uzmanlar, ileri yapay zeka sistemlerinin ulusal güvenlik kapsamına alınmasının teknoloji alanında küresel bir bölünmeyi hızlandırabileceğini dile getiriyor. Buna göre ABD’nin attığı adım, diğer ülkelerin de benzer kısıtlamalara yönelmesine yol açabilir.

Öte yandan sektör temsilcileri, uluslararası araştırma iş birliklerinin ve akademik çalışmaların bu tür sınırlamalardan etkilenebileceğine dikkat çekiyor. Yapay zeka alanında çalışan birçok araştırmacı ve şirket, teknolojinin küresel ölçekte paylaşımının inovasyon için kritik olduğunu savunuyor.

ABD yönetimi ise ileri teknoloji alanlarında stratejik kontrolün giderek daha önemli hale geldiğini vurguluyor. Uzmanlara göre söz konusu karar, yapay zeka alanında ABD ile diğer büyük teknoloji güçleri arasındaki rekabetin yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.