Hizbullah’tan Sabah Saatlerinde İHA Saldırısı: İsrail’e Ait Askeri Araç Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’daki Hizbullah hareketi, İsrail güçlerine yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Örgütün yaptığı açıklamaya göre saldırı, yerel saatle 07.00 sularında Güney Lübnan’da yer alan Doğu Zutar beldesinin eteklerinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, nehir yatağına yakın bir noktada bulunan İsrail ordusuna ait “Yagi” tipi askeri aracın kamikaze insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi. Saldırının Hizbullah’ın “Ebabil” olarak adlandırdığı insansız hava aracıyla yapıldığı ifade edildi.

Hizbullah, operasyonun doğrudan askeri hedefe yönelik olduğunu ve aracın bulunduğu noktada isabet sağlandığını ileri sürdü. Saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği ve kısa süreli hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırı ve hava operasyonlarının arttığı biliniyor.

Güney Lübnan sınırı, Gazze’de başlayan savaşın ardından en sıcak cephelerden biri haline geldi. Taraflar zaman zaman füze, topçu atışı ve insansız hava araçlarıyla birbirlerinin askeri noktalarını hedef alıyor.

Uzmanlar, özellikle kamikaze insansız hava araçlarının bölgede giderek daha fazla kullanılmasının çatışmanın seyrini değiştirebileceğini ve sınır hattındaki gerilimi daha da tırmandırabileceğini belirtiyor.