İsrail’den Güney Lübnan Mesajı: Çekilme Şimdilik Gündemde Değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de üst düzey yetkililer, son günlerde gündeme gelen ABD-İran anlaşmasının bölgedeki dengelere etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrailli kaynaklar, söz konusu anlaşmanın Lübnan’daki gerilim başlıklarını da kapsadığı yönünde iddialar ortaya atılsa da İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki askeri varlığı konusunda herhangi bir geri adım planlanmadığını belirtti.

İsrail basınına konuşan yetkililer, güvenlik durumunun henüz istikrara kavuşmadığını ve özellikle Hizbullah kaynaklı tehditlerin sürdüğünü savundu. Bu nedenle Güney Lübnan’daki askeri konuşlanmanın korunmasının İsrail açısından “operasyonel bir gereklilik” olduğu ifade edildi.

Son haftalarda ABD ile İran arasında yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerin bölgedeki bazı çatışma başlıklarını yatıştırmayı hedeflediği ileri sürülmüştü. Bu çerçevede Lübnan sınırındaki gerilimin azaltılması ve İsrail güçlerinin belirli bölgelerden çekilmesi gibi ihtimaller de tartışılmıştı.

Ancak İsrailli yetkililer, sahadaki koşulların henüz böyle bir adım için uygun olmadığını dile getiriyor. Tel Aviv yönetimi, Hizbullah’ın sınır hattındaki askeri kapasitesinin ve hareketliliğinin yakından takip edildiğini vurguluyor.

Öte yandan Lübnan tarafında ise İsrail’in sınır hattındaki askeri faaliyetlerinin bölgedeki tansiyonu yükselttiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Hizbullah ve bazı Lübnanlı siyasi aktörler, İsrail güçlerinin sınır hattındaki varlığının devam etmesini “işgal” olarak nitelendiriyor.

Bölgede karşılıklı açıklamalar ve zaman zaman yaşanan çatışmalar, olası bir diplomatik sürecin sahadaki gerçeklik nedeniyle kırılgan kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, Güney Lübnan’daki askeri dengelerin önümüzdeki dönemde bölgesel pazarlıkların önemli başlıklarından biri olmayı sürdüreceğini belirtiyor.