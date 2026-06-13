Tony Blair Gazze Diplomasisinde Öne Çıkıyor: Savaş Sonrası Süreçte Aktif Rol

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de savaşın ardından oluşacak yeni döneme ilişkin diplomatik trafik hız kazanırken, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in sahadaki ve masadaki rolü dikkat çekiyor. Uzun süredir Orta Doğu’da çeşitli arabuluculuk ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan Blair’in, son haftalarda uluslararası girişimlerde daha aktif bir konuma geldiği ifade ediliyor.

Diplomatik kaynaklara göre Blair, Gazze’nin savaş sonrası yönetim modeli, güvenlik mimarisi ve yeniden inşa süreci konusunda yürütülen görüşmelere katkı sunuyor. Özellikle Batılı ülkeler ile bazı Arap başkentleri arasında sürdürülen temaslarda köprü rolü üstlendiği belirtiliyor.

Blair’in ismi daha önce de Orta Doğu Dörtlüsü temsilciliği döneminde Filistin dosyasında öne çıkmıştı. Son süreçte ise Gazze’nin geleceğine ilişkin senaryoların tartışıldığı platformlarda yeniden aktif bir aktör olarak yer aldığı görülüyor. Bu kapsamda, geçici idari yapı, uluslararası gözetim mekanizmaları ve ekonomik toparlanma planları gibi başlıkların masada olduğu kaydediliyor.

Gazze’nin yönetimine ilişkin tartışmalar, hem Filistin iç siyaseti hem de bölgesel dengeler açısından hassas bir zeminde ilerliyor. Bir yandan Filistin Yönetimi’nin rolü tartışılırken, diğer yandan güvenlik düzenlemeleri ve uluslararası finansman mekanizmaları üzerinde yoğun mesai harcanıyor.

Blair’in artan görünürlüğü ise farklı değerlendirmelere yol açmış durumda. Bazı çevreler deneyimli bir siyasetçinin diplomatik sürece katkı sunmasını olumlu karşılarken, bazı Filistinli gruplar dış aktörlerin Gazze’nin geleceğine ilişkin belirleyici rol üstlenmesine mesafeli yaklaşıyor.

Savaşın ardından şekillenecek siyasi ve idari yapının nasıl olacağına dair belirsizlik sürerken, uluslararası aktörlerin diplomatik hamleleri önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağa benziyor. Blair’in bu süreçteki konumu ise Gazze dosyasındaki güç dengelerinin önemli unsurlarından biri olmaya aday görünüyor.