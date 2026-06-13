Katil İsrail ordusundan, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda belde için saldırı tehdidi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki 20 beldenin sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren Adraee, İsrail ordusunun Deyr Zehrani, Nümeyriyye, Şarkiyye, Düveyr, Haruf, Habbuş, Kefer Coz, Zıbdin, Aşağı Nebatiye, Yukarı Nebatiye, Kefer Rumman, Mahmudiyye, Secid, Reyhan, Armata, Kefer Hune, Mıleyh, Lüveyze, Cercu ve Arabsalim beldelerine saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, söz konusu beldelerde bulunanlardan evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

Zehrani Nehri, Sayda kentinin güneyinde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.