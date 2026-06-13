Afganistan’da Kadın Protestolarına Sert Müdahale: Kabil ve Herat’ta Askeri Kontrol Artırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Afganistan’da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalara karşı düzenlenen protesto gösterileri, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle dağıtıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, başkent Kabil’in özellikle batı kesimlerinde toplanan kadın gruplara kısa sürede müdahale edilirken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protestoların ardından Taliban yönetimi, Kabil’in bazı mahalleleri ile ülkenin batısındaki Herat kentinde geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulamaya başladı. Kent giriş-çıkışlarında kontrol noktalarının artırıldığı, bazı bölgelerde silahlı devriyelerin yoğunlaştırıldığı ifade ediliyor. Yerel kaynaklar, özellikle kamu binaları ve üniversite çevrelerinde güvenlik varlığının belirgin şekilde arttığını aktarıyor.

Gösterilere katılan kadınlar, son dönemde yürürlüğe konulan yeni düzenlemelerin eğitim, çalışma ve kamusal alandaki varlıklarını daha da sınırlandırdığını savunuyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, küçük gruplar halinde toplanan kadınların “hak, eğitim ve özgürlük” taleplerini dile getirdiği görülüyor.

Taliban yönetiminden yapılan kısa açıklamada ise kamu düzeninin korunmasının öncelikli olduğu belirtilerek, “yasa dışı toplanmalara” izin verilmeyeceği vurgulandı. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin geçici olduğunu savunsa da sahadaki uygulamaların kapsamı dikkat çekiyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Afganistan’da kadın haklarına yönelik kısıtlamaların giderek ağırlaştığını belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu. Son gelişmeler, ülkede toplumsal gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.