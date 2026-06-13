Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Donbass ve Novorossiya bölgelerinin entegrasyon sürecini gündeme aldı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, söz konusu bölgelerde ekonomik canlanmanın sağlanması, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve kamu altyapısının Rusya standartlarına uyumlu hale getirilmesi başlıkları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda özellikle ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırımların hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Putin’in, bölgelerde yaşayan halkın günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca maaş, emekli aylığı ve sosyal yardımların Rusya’daki uygulamalarla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.

Rus yetkililer, entegrasyon sürecinin yalnızca idari bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik istikrar ve sosyal yeniden yapılanma hedefi taşıdığını ifade ediyor. Bu kapsamda yeni konut projeleri, yol yapımı, hastane ve okul onarımları gibi başlıkların önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkması bekleniyor.

Moskova, söz konusu bölgelerde yeniden inşa ve kurumsal uyum sürecinin hızlandırılmasının bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu savunuyor. Ancak Batılı ülkeler ve Ukrayna yönetimi, bu adımları uluslararası hukuk açısından tartışmalı bulmaya devam ediyor.

Toplantı, sahadaki askeri gelişmelerin gölgesinde, Moskova’nın kontrol sağladığı bölgelerde kalıcı idari ve ekonomik yapı oluşturma çabasının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Kremlin’in önümüzdeki aylarda entegrasyon sürecine ilişkin daha somut takvim ve yatırım planlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.