İsrail Muhalefetinden ABD-İran Anlaşmasına Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında imzalanabileceği belirtilen yeni anlaşma İsrail siyasetinde tartışma yarattı. Eski Başbakan Ehud Barak ile muhalefet lideri Yair Lapid, Washington ile Tahran arasında gündeme gelen mutabakata yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Ehud Barak yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki etkisi dikkate alındığında böyle bir anlaşmanın Tel Aviv açısından kabul edilemez sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Barak, İsrail’in güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda Washington’un atacağı adımların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Muhalefet lideri Yair Lapid de benzer şekilde anlaşmaya karşı çıktı. Lapid, İran’ın nükleer programı ve bölgedeki askeri varlığı konusunda somut ve kalıcı sınırlamalar içermeyen herhangi bir anlaşmanın İsrail için ciddi bir tehdit oluşturacağını ifade etti.

İsrail hükümeti daha önce de İran ile yapılabilecek olası anlaşmalara karşı temkinli bir tutum sergilemişti. Tel Aviv yönetimi, İran’ın nükleer programına yönelik denetimlerin sıkı tutulması ve bölgedeki faaliyetlerinin sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların ise çeşitli arabulucular üzerinden sürdüğü ve taraflar arasında bazı başlıklarda ilerleme sağlandığı yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Ancak anlaşmanın kapsamı ve içeriğine ilişkin resmi bir metin henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.