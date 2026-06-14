ABD’den İran’a Deniz Ablukası Uyarısı, Hindistan’dan Washington’a Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran arasındaki gerilim sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rubio, İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu uygulamanın ihlal edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Rubio, ablukaya ilişkin denetimlerin artırıldığını ve uluslararası sularda gerçekleştirilen kontrollerin devam edeceğini ifade etti. ABD yönetimi, söz konusu önlemlerin İran’ın askeri ve stratejik kapasitesini sınırlamayı hedeflediğini savunuyor.

Öte yandan Hindistan’dan Washington’a yönelik sert bir açıklama geldi. Yeni Delhi yönetimi, son ABD saldırılarını “gerekçesiz ve ölümcül” olarak nitelendirerek bölgede tansiyonun daha da yükselmesinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorunların askeri yöntemlerle değil diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamalar, bölgesel gerilimin uluslararası aktörler arasında da farklı değerlendirmelere yol açtığını gösterdi. ABD’nin deniz ablukasına ilişkin kararlılığı ile Hindistan’ın eleştirileri, küresel düzeyde süren diplomatik temasların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.