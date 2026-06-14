Tel Aviv’de Washington Rahatsızlığı: “Kırmızı Çizgiler Dikkate Alınmıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İsrail arasındaki yakın ilişkilere rağmen, son dönemde iki başkent arasında görüş ayrılıklarının arttığına dair işaretler dikkat çekiyor. Tel Aviv’de özellikle güvenlik ve İran politikası bağlamında Washington ile yürütülen temasların etkisiz kaldığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

İsrail tarafında, İran’ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetleri konusunda belirlenen “kırmızı çizgilerin” ABD yönetimi nezdinde karşılık bulmadığı görüşü öne çıkıyor. Bu durumun, iki ülke arasındaki stratejik koordinasyonu zayıflattığı ifade ediliyor.

İsrail basınında yer alan yorumlarda, özellikle ABD ile İran arasında sürdürülen diplomatik temasların Tel Aviv’de soru işaretlerine yol açtığı belirtiliyor. Hükümet yetkililerinin kamuoyuna yansıyan açıklamalarında temkinli bir dil kullanılsa da kapalı kapılar ardında daha sert değerlendirmeler yapıldığı aktarılıyor.

Washington yönetimi ise İsrail ile güvenlik iş birliğinin sürdüğünü ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın devam ettiğini vurguluyor. Buna karşın Tel Aviv’de oluşan hava, mevcut diyalog kanallarının İsrail’in beklentilerini karşılamadığı yönünde şekilleniyor.

Gelişmeler, bölgesel denklemde ABD-İsrail hattındaki uyumun geleceğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.