“Stratejik Pusula”da ABD-İran Taslağı Masaya Yatırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Harici platformunun dış politika programı “Stratejik Pusula”nın son bölümünde, ABD ile İran arasında konuşulan mutabakat taslağı ayrıntılı biçimde tartışıldı. Programa katılan Prof. Dr. Hasan Ünal ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu, taslağın içeriğine ve bölgesel yansımalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Hasan Ünal, taslağın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, Ortadoğu’daki güç dengelerini de etkileyecek bir çerçeve sunduğunu belirtti. Ünal, özellikle güvenlik başlıkları ve yaptırımların geleceği konusunun belirleyici olacağını ifade etti.

Alptekin Dursunoğlu ise metnin zamanlamasına dikkat çekerek, mevcut bölgesel gerilimler ve sahadaki gelişmelerle bağlantısına işaret etti. Dursunoğlu, mutabakatın kapsamının netleşmesi halinde İsrail, Körfez ülkeleri ve Avrupa başkentlerinde de yeni değerlendirmelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Programda ayrıca taslağın bağlayıcılığı, uygulanma süreci ve tarafların beklentileri de ele alındı. Katılımcılar, metnin kamuoyuna yansıyacak nihai halinin, mevcut tartışmaların seyrini doğrudan etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

“Stratejik Pusula”nın ilgili bölümü, platformun dijital kanalları üzerinden izleyicilerin erişimine açıldı.