Hizbullah’tan Güney Lübnan’da Eş Zamanlı Operasyonlar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan hattında çatışmalar yeniden şiddetlenirken, Hizbullah sahadaki operasyonlarını genişlettiğini açıkladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Mecdel Zun ve Kefar Tebnit çevresinde ilerlemeye çalışan İsrail güçlerinin pusuya düşürüldüğü, çatışmalar sonucunda birliklerin geri çekilmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu operasyonlarda doğrudan çatışmaların yaşandığı ve İsrail tarafında kayıplar meydana geldiği belirtildi. Hizbullah, aynı zamanda İsrail’e ait askeri komuta merkezleri ile lojistik noktaların da geniş çaplı saldırılarla hedef alındığını duyurdu.

Bölgede son günlerde artan karşılıklı saldırılar, sınır hattındaki gerilimin daha geniş bir çatışma alanına dönüşebileceğine ilişkin kaygıları artırdı. İsrail ordusundan ise Hizbullah’ın açıklamalarına ilişkin ayrıntılı bir doğrulama gelmedi.

Güney Lübnan’da yaşanan gelişmeler, Beyrut ile Tel Aviv arasındaki askeri gerilimin yeni bir safhaya taşındığı yorumlarına yol açarken, sınır hattında topçu atışları ve hava saldırılarının da aralıksız sürdüğü bildiriliyor. Bölgedeki sivil yerleşimlerin çatışmalardan etkilenmeye devam ettiği, birçok noktada hasar oluştuğu aktarılıyor.