Arakçi’den Dış Baskılara Karşı Birlik Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı toplantıda yaptığı açıklamalarda ülkesinin karşı karşıya olduğu dış baskılar ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, özellikle son dönemde artan askeri tehditler ve diplomatik baskılar karşısında halkın desteğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İran’ın dış politikada yalnızca resmi kurumların değil, toplumun genel dayanışmasının da etkili olduğunu belirten Arakçi, ülkenin baskılar karşısında ortak bir duruş sergilemesinin diplomatik alandaki hareket kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi.

Toplantıda konuşmasının önemli bölümünü ulusal birlik vurgusuna ayıran Arakçi, İran’ın dış politikada karşılaştığı zorlukların halkın desteğiyle aşılabileceğini dile getirdi. Bakan, ülkesinin baskı ve tehditler karşısında geri adım atmayacağını, ancak diplomatik kanalların da açık tutulacağını ifade etti.

Arakçi’nin açıklamaları, Tahran’ın son dönemde hem bölgesel gelişmeler hem de uluslararası müzakereler bağlamında yoğun bir diplomatik gündem yürüttüğü bir dönemde geldi. İran yönetimi, bir yandan dış baskılara karşı sert mesajlar verirken diğer yandan diplomatik temaslarını da sürdürüyor.