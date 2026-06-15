ABD Başkanı Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan, mutabakatın çok yakın olduğuna dair açıklamalar var. İran Dışişleri bakanlığı ise "henüz net konuşmak için erken mesajı" verdi.



ABD başkanı Donald Trump ise son açıklamasında “Anlaşmanın yarın imzalanması bekleniyor” dedi.

Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti. Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçakları ile İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savunurken, "Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını, İran ve Ortadoğu ülkeleri ile uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı.

Sürecin hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanacağını umduğunu belirten Trump, “Aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var” ifadeleriyle, anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceği mesajını verdi.



“HERHANGİ BİR PARA TRANSFERİ OLMAYACAK”

İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine kıyasla çok daha iyi bir noktada olduğunu öne süren Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak." dedi.

“BARIŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN”



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Şerif, tarafların aylardır devam eden çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaştığını ve anlaşmanın nihai metninin hazırlandığını belirtti.

Barış anlaşmasına "hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını söyleyen Şerif, sürecin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Pakistan'ın, anlaşmanın kesinleşmesinin hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik imza süreci için hazırlık yaptığını kaydeden Şerif, teknik düzeyde görüşmelerin ise gelecek hafta başlamasının öngörüldüğünü söyledi.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi ise, “Mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Bekayi, mutabakatın yarın imzalanmayacağını söyleyerek, “Mutabakat yarın imzalanmayacak ama önümüzdeki günlerde imzalanma ihtimali de göz ardı edilemez. Karşı tarafın tutarsız ve değişken tutumu nedeniyle bu süreç hakkında yapılacak her tülü değerlendirmede temkinli olmak zorundayız.” dedi.



Bekayi, İran müzakere heyetinin önümüzdeki günlerde Cenevre ya da herhangi bir yeri ziyaret etmeyi planlamadığını söylerken, “İran'ın dondurulmuş varlıklarınının serbest bırakılması anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası” diye konuştu.

ARAKÇİ: ANLAŞMA UZAKTAN İMZALANABİLİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın bu savaştan daha güçlü çıktığını belirterek, “Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptı henüz imzalanmadı, değişiklikler olabilir” demişti.

Arakçi, müzakerelerin son aşaması tamamlanırsa, anlaşmanın iki taraf arasında uzaktan imzalanacağını ve ardından duyurusunun yapılacağını söylemişti.