Bölge Yeni Bir Eşiğe mi Giriyor? İsrail’in Askeri Seçenekleri Daralırken “Müzakere” İhtimali Güçleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki çatışma dinamiklerine ilişkin değerlendirmeler, askeri başlıklardan çok siyasi çıkış yollarına odaklanmaya başladı. Lübnanlı gazeteci ve yorumcu Muhammed Hasan Süveydan’a göre, İsrail’in uzun süredir başvurduğu askeri yöntemler artık istenen sonucu üretmiyor. Süveydan, İsrail ordusunun hem sahada hem de diplomatik zeminde ciddi bir tıkanma yaşadığını ve bu durumun Tel Aviv’i yeni seçenekler aramaya zorladığını ifade ediyor.

Analizde, son aylarda yaşanan gelişmelerin bölgesel güç dengesini belirgin biçimde değiştirdiği vurgulanıyor. İran ve Direniş Cephesi olarak tanımlanan eksenin askeri ve siyasi kapasitesinin arttığını savunan Süveydan, bu tablo karşısında İsrail’in tek taraflı hamlelerle sonuç almasının giderek zorlaştığını belirtiyor. Yazıya göre, bu durum yalnızca İsrail’i değil, onun en büyük müttefiki olan ABD’yi de yeni bir denkleme sürüklüyor.

Süveydan’ın dikkat çektiği bir diğer başlık ise Washington’un tutumu. Trump yönetiminin, Orta Doğu’daki bu karmaşık ve maliyetli süreci uzatmak istemediğini öne süren gazeteci, Beyaz Saray’ın önceliğini iç siyasi gündeme vermek istediğini savunuyor. Analize göre ABD, bölgedeki gerilimin kontrollü biçimde düşürülmesini ve tarafların bir şekilde masaya oturmasını, kendi çıkarları açısından daha rasyonel bir seçenek olarak görüyor.

Bu değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde askeri tırmanmadan ziyade dolaylı temasların, arabuluculuk girişimlerinin ve diplomatik manevraların öne çıkabileceğine işaret ediyor. Süveydan’a göre sahadaki güç dengesi, tarafları istemeseler bile yeni bir siyasi sürece doğru itiyor. Bölgedeki gelişmelerin bu yönde mi ilerleyeceği yoksa yeni bir kırılma mı yaşanacağı ise önümüzdeki haftalarda daha net biçimde ortaya çıkacak.