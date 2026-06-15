Netanyahu-Trump anlaşmazlığı sürüyor: "Lübnan'dan çekilmeyeceğim" dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İbrani gazetesi Yedioth Aharonoth’un haberine göre, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a açık bir mesaj gönderdiği aktarılıyor. Netanyahu’nun, işgal ordusunun Lübnan topraklarındaki mevcut mevzilerinde kalmaya devam edeceğini ve İran ile varılan anlaşmanın Lübnan’a ilişkin hükümleriyle kendilerini bağlı görmediklerini ilettiği belirtiliyor.

Netanyahu’nun ayrıca, “Hizbullah tehdidini ortadan kaldırma” gerekçesiyle operasyonlarına devam edeceğini vurguladığı kaydedilirken, Tel Aviv yönetiminin daha önce imzaladığı tüm ateşkes anlaşmalarını binlerce kez ihlal ettiği hatırlatılıyor. Bu bağlamda, İsrail’in Lübnan’daki altyapı ve yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarına ilişkin uluslararası raporların varlığı da gözlemlere ekleniyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise daha da sert bir söylemle, “Trump’ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD’ye tabi değildir ve bağımsız hareket eder!” ifadelerini kullandığı aktarılıyor. Ben-Gvir’in, “Hizbullah’ın imhasından daha azına razı olmamalıyız ve hiçbir bölgeden geri çekilmemeliyiz” dediği kaydediliyor. Bu açıklamalar, Siyonist rejimin anlaşmayı hiçe sayan bir pozisyon aldığı şeklinde yorumlanıyor.

Oysa Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yoğun müzakerelerin ardından ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını ve her iki tarafın Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan ettiğini açıklamıştı. Resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, Netanyahu yönetiminin açıklamalarının doğrudan anlaşma metnine aykırı olduğunu ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Eleştirmenler, İsrail’in bu tutumunu “daha önce binlerce kez ihlal ettiği ateşkesleri yeniden sabote etme girişimi” olarak nitelendirirken, ABD yönetiminin Netanyahu’ya karşı nasıl bir tavır alacağı sorgulanıyor. Zira Trump yönetiminin, İran ile yapılan anlaşmayı kendi başarısı olarak sunarken, İsrail’in anlaşmayı fiilen delmeye çalışması karşısında nasıl bir pozisyon alacağı belirsizliğini koruyor. Kaynaklar, ABD’nin şimdiye kadar İsrail’e yönelik herhangi bir yaptırım veya uyarıda bulunmadığını, bunun da Washington’un çifte standardını gösterdiğini aktarıyor.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi’nin daha önce yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin “düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu” vurguladığı hatırlatılıyor. Bu mesajın, İsrail’in anlaşmayı tanımama girişimlerine karşı Tahran’ın caydırıcılığını koruyacağı şeklinde yorumlandığı belirtiliyor.