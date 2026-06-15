Müzakere tamamlandı, petrol ve altın harekete geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel enerji piyasalarında tarihi fiyat hareketlerine yol açtığı hatırlatılıyor. Çatışmaların zirve yaptığı dönemde Brent petrolün 120 dolara kadar yükseldiği, bu artışın başlıca nedeninin ABD’nin uyguladığı deniz ablukası olduğu ifade ediliyor. Ancak barış anlaşmasının duyurulmasının hemen ardından Brent petrol fiyatının ilk saatlerde yüzde 4 düşerek 82.60 doların altına gerilediği ve iki ayın en düşük seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Türkiye’nin de yoğun şekilde kullandığı Brent petroldeki bu düşüşün ilerleyen saatlerde yüzde 4,2’ye ulaştığı ve fiyatların 82,60 doların altında seyrettiği aktarılıyor. Piyasa gözlemcileri, bu gelişmeyi ABD’nin Hürmüz’de uyguladığı ablukanın “emperyalist bir dayatma” olduğu ve savaş sona erer ermez fiyatların çöktüğü, dolayısıyla yükselişin temelde yapay olduğu şeklinde değerlendiriyor.

Altın cephesinde ise tam tersi bir eğilim gözlemleniyor. Ons altının barış anlaşmasının ardından yaklaşık yüzde 3 artarak 4 bin 324 dolara yükseldiği ve art arda üçüncü seansında değer kazandığı belirtiliyor. Gün içinde en düşük 4 bin 266 dolar, en yüksek 4 bin 335 dolar seviyesinin görüldüğü, şu sıralar 4 bin 328 dolardan işlem gördüğü aktarılıyor. Gram altın ise 6 bin 361 liradan başladığı günün sonunda 6 bin 440 liradan alıcı bulduğu kaydediliyor. Analistler, altındaki bu yükselişi, yatırımcıların ABD’nin gelecekteki faiz ve enflasyon politikalarına ilişkin belirsizlikleri sürdüğü ve güvenli liman talebinin devam ettiği şeklinde yorumluyor.

Anlaşma metninde, İran’a yönelik ablukaların kaldırılması, yaptırımların hafifletilmesi ve Tahran’ın nükleer programının “tasfiye edilmesi” gibi maddelerin yer aldığı bildiriliyor. Ancak eleştirmenler, nükleer programın tasfiyesi şartının daha önce İsrail için hiçbir zaman gündeme getirilmediğini ve bunun açık bir çifte standart olduğunu vurguluyor. Zira İsrail’in yüzlerce nükleer başlığa sahip olduğu ve hiçbir uluslararası denetime tabi olmadığı hatırlatılıyor. Bu bağlamda, anlaşmanın İran’a yönelik bu maddesinin, emperyalist bir dayatma olarak değerlendirildiği ve Tahran yönetiminin bu şartı müzakere masasında geri çevirebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, yükselen petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon ve faiz artırımı endişelerinin, barış anlaşmasıyla birlikte kısmen hafiflediği gözlemleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkan Kevin Warsh yönetiminde bu hafta ilk politika toplantısını gerçekleştireceği ve faiz oranlarını değiştirmemesinin beklendiği aktarılırken, Avustralya Merkez Bankası’nın da politikayı sabit tutmasının öngörüldüğü kaydediliyor. Japonya Merkez Bankası’nın ise para birimini desteklemek için faiz oranlarını artırma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.