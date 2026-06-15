New York Times: İran Trump'ın "doğum günü hediyesi" planı bozdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times gazetesinin İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi, ABD ile varılan barış anlaşmasının tamamlanma zamanlamasını kasıtlı olarak Trump’ın doğum gününün dışına taşıdığı belirtiliyor. Gazetenin aktardığına göre, “Trump’ın doğum günü dündü ve Tahran, saatin gece yarısını geçmesini bekledi, ardından anlaşmayı tamamladı. Zira bu olayın Trump’ın doğum gününe denk gelmesini istemiyordu.”

Haberde, İran ile ABD arasındaki 7,5 saatlik zaman farkının Tahran’a anlaşmanın bitiş saatini belirleme imkânı verdiği ve anlaşmanın Pazartesi gününün ilk saatlerinde (Tahran saatiyle) sonuçlandırıldığı aktarılıyor. Bu durum, Trump’ın anlaşmayı kendi 80’inci yaş günü olan Pazar gününe denk getirme yönündeki ısrarının boşa çıktığı şeklinde yorumlanıyor.

El Cezire’nin de konuya ilişkin haberinde, Trump’ın anlaşmanın Pazar günü imzalanmasında ısrar ettiği, çünkü bunun kendi 80’inci yaş gününe denk geleceği aktarılıyor. Haberde, “Analistler, Trump’ın bu hamlesinin, onun başarıları kendisiyle ilişkilendirme politikasının bir parçası olduğunu düşünüyor” ifadelerine yer verildiği belirtiliyor. Buna karşın, Tahran’ın Trump’a böyle sembolik bir kazanım sağlama niyetinde olmadığı vurgulanıyor.

Bu gelişme, İran’ın anlaşma sürecindeki psikolojik üstünlüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Zira İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi’nin daha önce yaptığı açıklamada, “İran’ın tüm önemli görüşlerinin” mutabakat metninde yer aldığını ve ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesine bağlı 60 günlük bir sürecin öngörüldüğü hatırlatılıyor. Tahran’ın bu detaycı ve kararlı tutumu, müzakere masasında taraf değil, masanın kurallarını belirleyen konumda olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.

Trump yönetiminin anlaşmayı kendi siyasi başarısı olarak sunma çabasına karşılık, İran’ın bu tür sembolik jestleri reddetmesi, iki ülke arasındaki derin güvensizlik ve Tahran’ın ABD’nin iç siyasi hesaplarına alet olmama kararlılığı olarak da okunuyor. New York Times’ın bu itirafı, ABD basınının bile İran’ın müzakeredeki üstünlüğünü teslim etmek zorunda kaldığı bir örnek olarak kaydediliyor.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nin gece yarısı yaptığı açıklamada, anlaşmanın “şehit liderin rehberliğinde Amerikan-Siyonist düşmana karşı üstünlüğün tamamlandığı” bir zafer olarak sunulduğu hatırlatılıyor. Bu çerçevede, Tahran’ın sadece askeri ve diplomatik olarak değil, aynı zamanda sembolik ve psikolojik olarak da sahayı terk etmediği ve anlaşmanın tüm veçhelerinde tarif eden taraf olduğu ifade ediliyor.