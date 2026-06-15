The Atlantic: Trump İran’ı teslim almak istedi ama kendisi teslim oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Atlantic dergisinin yayımladığı kapsamlı analizde, ABD ile İran arasındaki mutabakatın Washington açısından “tam bir teslimiyet belgesi” olduğu ifade ediliyor. Analizde, Donald Trump’ın savaşı başlatırken “İran’ı diz çöktürme” söylemiyle yola çıktığı ancak süreç sonunda tüm stratejik hedeflerinden vazgeçmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

1. Trump’ın zafer iddiasına eleştiri

Dergiye göre, Trump’ın sosyal medya hesabından “Herkese tebrikler!” mesajıyla kutladığı anlaşmanın aslında ABD için kutlanacak hiçbir yanı bulunmadığı belirtiliyor. Trump’ın anlaşmayı 80’inci doğum gününe denk getirmek için acele ettiği ancak İran’ın zamanlamayı kendi lehine çevirdiği ve Cuma günü İsviçre’ye sadece bir temsilci göndereceğini açıkladığı aktarılıyor. Bu durum, Tahran’ın sürecin kontrolünü tamamen elinde tuttuğu şeklinde yorumlanıyor.

2. İran’ın tüm stratejik hedeflerine ulaştığı belirtiliyor

Analizde, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarından ağır hasarlar almış olmasına rağmen savaşın sonunda hükümetinin tamamen ayakta kaldığı vurgulanıyor. Tehran’ın halen büyük miktarda insansız hava aracı ve füze stokuna sahip olduğu, askeri kapasitesini koruduğu ve en önemlisi yaptırımların geniş çaplı olarak kaldırılmasıyla birlikte milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlığına kavuşacağı ifade ediliyor. ABD’nin rejim değişikliği dahil hiçbir savaş hedefine ulaşamadığı, buna karşılık İran’ın “ABD’nin ağır saldırısına direnebilen daha güçlü bir siyasi aktör” olarak ortaya çıktığı kaydediliyor.

3. İsrail’in izolasyonu ve Trump’ın Netanyahu’ya öfkesi

Mutabakatın İsrail’i tamamen zayıf ve izole bir konuma düşürdüğü aktarılıyor. Analizde, Netanyahu’nun Trump’ı savaşa teşvik ettiği ancak şimdi aşağılanmış durumda olduğu belirtiliyor. İran’ın akıllı bir stratejiyle Netanyahu’nun Lübnan’daki Hizbullah’a karşı yürüttüğü savaşı Körfez savaşına bağladığı ve Trump’ın şimdi Netanyahu’ya şiddetle öfkeli olduğu çünkü onun ABD’nin bataktan çıkışını zorlaştırdığını düşündüğü ifade ediliyor. Kaynaklara göre, Netanyahu Haziran başında Beyrut’a ağır saldırılar düzenlemek istediğinde Trump’ın onu arayarak küfürlü bir şekilde “Ben olmasaydım şimdi hapisteydin!” dediği aktarılıyor.

4. Nükleer iddialar “saçma” bulunuyor

Trump yönetiminin anlaşmayı “İran’ın nükleer silah edinmesini engelledik” gerekçesiyle zafer olarak sunduğu ancak The Atlantic’in bu iddiayı “saçma ve gülünç” olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Analizde, İran’ın daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhütte bulunduğu ve savaş başladığında da bomba yapımından “fersah fersah” uzakta olduğu hatırlatılıyor. Trump’ın nükleer konuyu, İran rejimini devirme konusundaki “tam başarısızlığını” gizlemek için bir araç olarak kullandığı öne sürülüyor. Analizde bu durum, Londra’daki bir taksicinin aslanları pencereyi açmasın diye pencereye pudra serpmesi ve “Londra’da aslan yok” denildiğinde “Ne iyi, demek ki pudra işe yarıyor” şeklindeki cevabına benzetiliyor.

5. “Nükleer toz” iddiası eleştiriliyor

Trump’ın haftalardır bombalamaların altında kalan “nükleer toz”dan bahsettiği ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in bu malzemeyi çıkarmak için planları olduğunu iddia ettiği hatırlatılıyor. Ancak analizde, İran’ın bu alanların çevresini mayınladığı ve ABD’nin Tahran’ın izni olmadan İran topraklarına girerek kazı yapmasının asla mümkün olmadığı vurgulanıyor. Savaşın, KOEP’in şeffaf denetim mekanizmalarını yok ettiği ve İran’a nükleer caydırıcılığa yönelme konusunda daha fazla motivasyon ve baskı aracı sağladığı ifade ediliyor.

6. İran’ın varlıkları serbest kalıyor

Analizde, İranlı kaynaklara dayandırılan anlaşma maddelerine göre Washington’un ilk aşamada İran’a 12 milyar dolar nakit ödemeyi kabul ettiği ve önümüzdeki 60 gün içinde 12 milyar dolar daha serbest bırakacağı belirtiliyor. Ayrıca İranlı yetkililerin ülkenin yeniden inşası için 300 milyar dolarlık bir fon alacaklarını iddia ettikleri aktarılıyor. ABD’li yetkililer varlıkların serbest bırakılmasının “İran’ın performansına bağlı” olduğunu söylese de, bu belirsiz şartların sadece Tahran’a daha fazla pazarlık gücü verdiği değerlendiriliyor. Savaşın sonunda ABD ordusunun bölgeyi tükenmiş ve zayıflamış silahlarla terk ettiği, bedelin ise Amerikan tüketicisine enflasyon olarak ödettirildiği kaydediliyor.

Analizin sonucu

The Atlantic’in değerlendirmesine göre, Trump’ın İran’ın işbirliği yapmaması durumunda savaşı yeniden başlatma tehditlerinin bir şakadan farksız olduğu belirtiliyor. Kongre ara seçimlerine sadece birkaç hafta kaldığı, kamuoyunun ve uluslararası piyasaların savaştan bıktığı bir ortamda Trump’ın yeni bir barut fıçısını ateşleme cesaretini gösteremeyeceği ifade ediliyor. “İran’ın kayıtsız şartsız teslimiyeti” vaadiyle savaşı başlatan adamın, sonunda Tahran karşısında mağlup olduğu sonucuna varılıyor.