Siyonist bakandan müzakere açıklaması: İsrail için kötü bir son

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail sözde "Maliye Bakanı" Bezalel Smotrich’in, İran ile ABD arasında varıldığı bildirilen mutabakata yönelik sert çıkışları, Tel Aviv yönetimindeki stratejik tedirginliği yeniden gündeme taşımış durumda. Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, anlaşmayı “İsrail ve tüm özgür dünya için kötü” şeklinde nitelendirdi ve “Son!” ifadesine yer verdi. Aynı paylaşımda, İsrail’in İran’daki “rejimi devirme” kampanyasına devam etmesi gerektiğini savunan Smotrich’in bu çıkışı, gözlemciler tarafından “bir acizlik itirafı” olarak yorumlanıyor.

Taraflar arasında Lübnan da dâhil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirecek mutabakatın kesinleştiğinin duyurulmasının ardından, Tel Aviv’deki siyasi ve güvenlik çevrelerinde bu gelişmenin “stratejik bir şok” etkisi yarattığı belirtiliyor. İsrail medyasının konuya ilişkin kapsamlı analizler yayımladığı, bu analizlerde İsrail’in sahadaki gerçeklerle kendi arzuları arasında derin bir uçurum olduğunun ortaya konduğu kaydediliyor.

Konuya ilişkin en dikkat çekici değerlendirme ise İsrailli askeri uzman ve gazeteci Barak Ravid’den geldi. Ravid, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen telefon görüşmesinin perde arkasına dair bilgiler aktardı. Ravid’in, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Trump görüşme sırasında Netanyahu’ya net bir mesaj iletti.

Aktarıldığına göre, Trump, Netanyahu’ya, “Bu bir anlaşmadır ve mükemmel bir anlaşmadır. Bu savaşı bitirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Aynı ABD’li yetkilinin aktardığına göre, Netanyahu’nun bu görüşmede fazla söyleyecek sözü olmadığı, kendisine yöneltilen bu “dayatmayı” durduracak güce sahip olmadığının farkında olduğu değerlendiriliyor.

Batılı diplomatlardan gelen “yayılmayı önleme” yönündeki klasik söyleme karşın, bu mutabakat sürecinde ABD’nin İsrail’i “sahada yalnızlaştırdığı” ve kendi çıkarları doğrultusunda Ankara’ya yönelik bir “ultimatom” uyguladığı eleştirileri yapılıyor. Analistler, Smotrich gibi isimlerin “rejim değişikliği” retoriğinin, sahadaki fiili durumu değiştirmekten uzak olduğu için giderek sembolik bir hal aldığını vurguluyor.

Tüm bu gelişmeler, İran’ın bölgesel denklemdeki yerini sağlamlaştırdığı ve diplomatik kazanımlar elde ettiği şeklinde yorumlanıyor. İran’ın, mutabakat sürecinde “dayatılan” bir taraf olmadığı, aksine kendi kırmızı çizgilerini kabul ettirdiği belirtiliyor. Smotrich’in öfkesi ve Netanyahu’nun görüşmedeki “suskunluğu”, Tel Aviv yönetiminin son iki yılda sürdürdüğü saldırgan politikalarla asıl hedefine ulaşamadığının bir göstergesi olarak kaydediliyor.