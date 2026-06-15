Siyonist Muhalefet Lideri Golan: Netanyahu, tarihin en büyük stratejik yenilgisini yaşadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tüm cephelerde (Lübnan dâhil) savaşı sona erdirecek mutabakatın kesinleşmesinin ardından, İsrail siyasetinde yeni bir tartışma dalgası yükseldi. Bu kez sert eleştiriler, muhalefet kanadından ve özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun doğrudan sorumluluğuna işaret eden bir dille geldi.

Demokrat Parti (HaDemokratim) lideri Yair Golan, yaptığı açıklamada mutabakatı “İsrail’in tepesinde imzalanmış bir anlaşma” olarak nitelendirdi. Golan’ın ifadesine göre, bugün İsrail için “zor bir gün” yaşanıyor. Golan’ın aktardığı değerlendirmede, anlaşmanın İsrail ordusunun savaşta elde ettiği askeri kazanımları fiilen ortadan kaldırdığı belirtildi.

“Netanyahu, tarihin en büyük stratejik yenilgisinin babası”

Golan’ın Netanyahu’ya yönelik eleştirilerinin oldukça sert bir dille yapıldığı gözlemleniyor. Muhalefet liderinin şu ifadeleri kaydedildi:

“Netanyahu, İsrail tarihinin en büyük stratejik yenilgisinin babası haline geldi. Netanyahu, İsraillilere mutlak zafer vaat etmişti. Görev süresinin sonuna geldiğinde ise İsrail’in düşmanları güçlenmiş durumda. Biz zayıfladık ve İsrail’in caydırıcılığı gözlerimizin önünde yok oluyor.”

Golan’ın ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı anlaşmanın İran’a yönelik yaptırımları kaldırdığına, Tahran’ın nükleer altyapısını dokunulmadan bıraktığına ve İran’ın İsrail’e yönelik füze tehdidinin devam ettiğine dikkat çektiği aktarıldı.

“Netanyahu’nun görevden alınması artık varoluşsal bir zorunluluk”

Yair Golan’ın açıklamalarında, Netanyahu’ya yönelik siyasi eleştirilerin çok ötesine geçen bir çağrı yapıldığı görülüyor. Golan’ın şu ifadeleri vurgulandı: “Netanyahu’yu görevden almak artık İsrail için yalnızca siyasi bir zorunluluk değil, aynı zamanda varoluşsal bir güvenlik zorunluluğudur.”

İbrani basını: “İsrail izole bir tarafa dönüştü, diplomasi dikte ediliyor”

Bu arada, İbrani basınında yapılan ortak değerlendirmelerde de mutabakatın İsrail açısından anlamına ilişkin kapsamlı analizler yayımlandığı belirtiliyor. Gazetelerin ortak görüşüne göre, İran-ABD mutabakatı, İsrail’in “tam zafer” propagandasının kesin bir çöküşünü ifade ediyor. Bugün İsrail’in, uluslararası düzenlemelerin kendisine dışarıdan dikte edildiği, “izole bir tarafa” dönüştüğü ve artık normal, bağımsız bir ülke gibi davranamayacağı ifade ediliyor.

Basında yer alan değerlendirmelerde ayrıca, İran’ın akıllı diplomasisinin İsrail’in askeri makinesini durdurma ve sahadaki manevralarını sınırlandırma kabiliyetini kanıtladığı vurgulanıyor. Washington’un kendi çıkarlarını ön planda tutarak, İsrail’i caydırıcılığının çöküşü ile iç siyasi kriz patlaması arasında bir seçime terk etmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

Golan’ın “Netanyahu tarihin en büyük stratejik yenilgisinin babasıdır” çıkışının, İsrail siyasetinde uzun süre yankı bulacağı ve Netanyahu karşıtı cepheyi yeni bir eşiğe taşıyabileceği gözlemleniyor.