ABD Ordusuna Ait F/A-18 savaş uçağı düştü! Ormanlık alanda dev yangın başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uçağın ormanlık ve göle yakın bir araziye çakılması sonucu bölgede yangın çıkarken, fırlatma koltuğunu kullanan pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı bir kurtarma ve yangın söndürme operasyonu başlatıldı.

MİRAMAR HAVA İSTASYONUNDAN KALKAN "SUPER HORNET" DÜŞTÜ

NBC News televizyon kanalının askeri kaynaklara dayandırarak aktardığı son dakika haberine göre; kazaya karışan askeri uçak, ülkenin batı şeridinde yer alan California eyaletindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu bulunuyordu. "F/A-18 Super Hornet" tipi çift motorlu savaş uçağı, planlı ve rutin bir eğitim görevi amacıyla üssünden havalandı.

Uçuş rotasında ilerleyen askeri jet, kalkıştan bir süre sonra ülkenin kuzeybatı ucunda yer alan Washington eyalet sınırları içindeki bir gölün yakınlarında bulunan sık ormanlık alana hızla çakıldı.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI, ORMANDA YANGIN BAŞLADI

Uçağın yere çakılma anından hemen önce acil durum butonuna basarak fırlatma koltuğunu aktif eden askeri pilot, uçaktan sağ olarak ayrılmayı başardı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma helikopterleriyle hızlıca tahliye edilen pilot, tedavisi yapılmak üzere en yakın askeri hastaneye sevk edilerek müşahede altına alındı.

Öte yandan, jet yakıtının alev almasıyla birlikte uçağın düştüğü ormanlık alanda yangın meydana geldi. Washington eyaleti itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü görevlileri, alevlerin daha geniş bir ağaçlık alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı yönlendirdi. Pentagon ve ABD Deniz Kuvvetleri komutanlığı, F/A-18 Super Hornet model uçağın teknik bir arıza mı yoksa pilotaj hatası nedeniyle mi düştüğünü belirlemek amacıyla kaza kırım ekiplerini görevlendirerek geniş çaplı bir adli ve askeri soruşturma başlattı.