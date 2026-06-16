ABD ve İran, mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında “İslamabad Mutabakatı” olarak anılan metnin dijital imza sürecinin tamamlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre, mutabakat zaptı ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından dijital olarak imzalanmış bulunuyor.

Aynı yetkilinin aktardığı bilgilere göre, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü düzenleneceği belirtiliyor. Törenin ardından, stratejik önemi haiz Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kademeli olarak artırılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Gözlemciler, dijital imza sürecinin, taraflar arasında daha önce yaşanan protokol tartışmalarının ardından hızlı bir şekilde tamamlandığını ve resmi törenin beklendiğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı’nda trafiğin kademeli olarak normale dönmesinin, küresel enerji piyasalarında da olumlu bir hava yaratmasının beklendiği kaydediliyor.

Öte yandan, İsrail cephesinden gelen sert eleştirilerin devam ettiği ve Tel Aviv yönetiminin mutabakatı “stratejik bir tehdit” olarak değerlendirmeyi sürdürdüğü aktarılıyor. Ancak ABD’li yetkililerin, mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduklarını ima eden açıklamalar yaptığı gözlemleniyor.