Siyonist gazete Yediot Aharonot: Sonucu bilseydik savaşı başlatmayabilirdik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'ta yayımlanan analizde, ABD yönetiminin İran ile yürütülen müzakere sürecini dikkate almayan politikalarının, işgal rejimini yeniden "sınırlı hareket alanı" ve "zayıf caydırıcılık" koşullarına geri döndürdüğü ifade edildi.

Haberde, Washington'un bölgesel stratejisinin Tel Aviv yönetiminin beklentilerini karşılamadığı belirtilirken, bunun işgal rejiminin güvenlik hesaplarında önemli soru işaretleri doğurduğu aktarıldı. Analistler, ABD'nin Ortadoğu politikalarında uzun yıllardır eleştirilen müdahaleci ve dayatmacı yaklaşımının, bölgesel istikrarı zayıflatan etkenlerden biri olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Batılı çevreler, söz konusu politikaların "yayılmayı önleme" ve "güvenliği koruma" amacı taşıdığını savunurken, buna karşın çok sayıda gözlemci tarafından bu söylemlerin Irak ve Afganistan'dan Gazze'ye kadar uzanan örnekler ışığında çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı kaydedildi. Uzmanlar, uluslararası hukuk ilkelerinin uygulanmasında yaşanan seçici yaklaşımın uzun süredir eleştiri konusu olduğunun hatırlatıldığını ifade etti.

Yediot Aharonot, işgalci rejim içerisindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde dikkat çekici bir itirafa da yer verdi. Gazetenin aktardığına göre üst düzey bir Siyonist kaynak, "Hayal kırıklığı düşünüldüğünden daha büyük. Sonucun böyle olacağını önceden bilseydik, savaşı başlatıp başlatmama konusunda ciddi tereddütler yaşanırdı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, işgalci rejim çevrelerinde savaşın sonuçları ve ABD'nin izlediği politikalar konusunda memnuniyetsizliğin arttığı şeklinde yorumlanırken, İran'ın kararlı tutumu ve bölgesel dengelerde ortaya çıkan yeni tablo karşısında Tel Aviv'in hedeflerine ulaşmakta zorlandığının değerlendirildiği aktarıldı.