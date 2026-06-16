Hizbullah: Lübnan asla İsrail'in olmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan parlamentosunda Vefa Direniş Fraksiyonu üyesi milletvekili İhab Hamade, işgal altındaki toprakların kurtarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamade’nin, “Lübnan’ın işgal altındaki topraklarının son karışına kadar tamamen kurtarılması, sabit ve değişmez bir denklemdir” dediği aktarıldı. Lübnan’ın asla İsrail’in bir uzantısı olmayacağını vurgulayan Hamade, ülkesinin yeni bir aşamaya girdiğini ve varlığına yönelik tehdit dönemini geride bıraktığını ifade etti.

İran-ABD Mutabakatına Destek ve İsrail’in Tepkisi

Hamade, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlaşmanın ilk kaybedeninin İsrail olduğunu öne sürdü. Anlaşmanın açıklanmasından saatler önce İsrail’in, Beyrut’un güney banliyösüne (Dahiye) yönelik saldırı düzenleyerek mutabakatı etkisiz hale getirmeye ve başarısızlığa uğratmaya çalıştığı belirtildi. Ancak Hamade’nin değerlendirmesine göre, sonuçlar Tel Aviv’in öngörülerinin tam aksine gerçekleşti ve İsrail’in siyasi-güvenlik hesaplarının başarısız olduğu kaydedildi.

Bölgesel Dinamiklerde Yeni Dönem Tartışılıyor

Lübnanlı siyasetçinin açıklamaları, bölgede İran-ABD mutabakatının yarattığı yeni dengelere işaret ediyor. Hamade’nin, “Lübnan’ın varlığına yönelik tehdit dönemini geride bıraktığı” yönündeki sözleri, bazı gözlemciler tarafından Tahran-Washington hattındaki uzlaşının Lübnan’daki direniş eksenine siyasi ve güvenlik alanında nefes aldıracağı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan İsrail’in Dahiye saldırısıyla mutabakat sürecini sabote etme girişimi, Tel Aviv yönetiminin anlaşmadan duyduğu rahatsızlığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İsrail basınında yer alan bazı yorumlarda, anlaşmanın İran’ın bölgesel nüfuzunu meşrulaştıracağı endişesinin dile getirildiği aktarılıyor.

Lübnan’ın Direniş Ekseni ve Gelecek Vizyonu

Hamade’nin konuşmasında, Lübnan’ın direniş kimliğine vurgu yapması ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasını “değişmez denklem” olarak nitelendirmesi, ülkenin geleceğine ilişkin siyasi vizyonunu ortaya koyuyor. Lübnan’ın Arap ve İslam dünyasındaki konumuna da değinen Hamade’nin, “Ülkemizin kimliği, değerleri ve kutsalları korunacak” dediği belirtiliyor.