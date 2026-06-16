Netanyahu neden Amerikan-İran anlaşmasından korkuyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran ile ABD arasında imzalanacak mutabakat zaptına yönelik tutumunda ciddi bir ikilem yaşadığı belirtiliyor. Netanyahu'nun, anlaşmayı "İsrail için kötü" olarak değerlendirmesine rağmen, Trump ile açık bir kriz yaşamak istemediği için anlaşmayı ne tam olarak kabullenebildiği ne de sabote edebildiği ifade ediliyor.

"Kötü Anlaşma" Endişesi ve Seçim Kaygısı

Netanyahu'nun, İran-ABD anlaşmasını Obama dönemindeki 2015 anlaşmasından daha kötü bulduğu, çünkü bu anlaşmanın İran'ın balistik füze programına herhangi bir sınırlama getirmediği ve Tahran'ın bölgesel müttefiklerine verdiği desteği kesme taahhüdü içermediği aktarılıyor. Anlaşmanın, İran'ın yaptırımlarının kademeli olarak hafifletilmesini ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını öngördüğü, bunun da Tahran yönetiminin ekonomik ve siyasi meşruiyetini artıracağı kaydediliyor.

Netanyahu'nun en büyük endişesinin, anlaşmayı İsrail kamuoyuna "zafer" olarak pazarlayamaması olduğu belirtiliyor. Ekim sonundaki seçimler öncesinde, Netanyahu'nun savaşın başında verdiği "mutlak zafer" ve "rejim değişikliği" sözlerinin gerçekleşmediği, bunun siyasi rakipleri tarafından seçim kampanyasında kullanılacağı ifade ediliyor.

Trump ile Netanyahu Arasındaki Görüş Ayrılıkları Derinleşiyor

Analistler, Trump'ın anlaşmayı "sembolik bir zafer" olarak sunmaya çalıştığını, buna karşılık Netanyahu'nun ya anlaşmayı engellemeyi ya da savaşın devam etmesini tercih ettiğini belirtiyor. Trump'ın, Netanyahu'nun kendisini "savaşa sürüklediğini" düşündüğü ve bundan rahatsız olduğu, Netanyahu'nun ise Trump'ı savaşı sürdürmeye ve İran'a karşı "nihai darbeyi" vurmaya ikna etmeye çalıştığı aktarılıyor.

Trump'ın yakın zamanda "Netanyahu'nun bir sonraki seçimde aday olmayacağını düşündüğünü" söylemesi, iki lider arasındaki gerilimin boyutunu gözler önüne seriyor. Netanyahu'nun bu açıklamadan "büyük endişe" duyduğu ve bunu bir ihanet olarak yorumladığı belirtiliyor.

İran'ın Cephe Birleştirme Stratejisi ve 450 Kg Uranyum Meselesi

Mutabakat zaptının en çarpıcı maddelerinden birinin, Lübnan cephesinin de ateşkes kapsamına alınması olduğu ifade ediliyor. Netanyahu için bu, "en ağır darbe" olarak nitelendiriliyor çünkü İran, Lübnan'daki Hizbullah müttefikini anlaşmaya dahil ederek bölgesel nüfuzunu tescil ettirmiş oluyor. Ayrıca Gazze cephesinin de anlaşmaya dahil olması durumunda, bunun İran için "en büyük başarı" olacağı, zira Gazze'nin çatışmanın ana cephesi olduğu belirtiliyor.

Anlaşmada 450 kg yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum meselesinin ileri bir tarihe ertelenmesi de Netanyahu'yu rahatsız eden bir diğer nokta. Trump'ın, bu uranyumun imhası veya İran'dan çıkarılması yönündeki talebinin karşılık bulmadığı, Tahran'ın bu konuyu müzakerelerin ilerleyen aşamalarına bırakmayı başardığı kaydediliyor.

İsrail'in Savaş Hedeflerine Ulaşamadığı Değerlendiriliyor

Analistler, İsrail'in savaşın başında ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını belirtiyor. "Rejim değişikliği" gerçekleşmediği gibi, İran'ın füze programı da etkisiz hale getirilemedi. Aksine, İran'ın savaştan daha güçlü çıktığı, Devrim Muhafızları'nın karar alma mekanizmalarındaki ağırlığının arttığı ve Tahran'ın uluslararası meşruiyet kazandığı ifade ediliyor.

Pentagon'un eski Ortadoğu danışmanlarından Jasmin El-Ghamal'ın, "İsrail işgali sürdürdüğü sürece asla güvende olmayacaktır" dediği hatırlatılıyor.

Netanyahu'nun Seçenekleri Sınırlı

Netanyahu'nun önünde üç seçenek bulunduğu ancak her birinin riskli olduğu belirtiliyor:

Anlaşmayı kabullenmek ve "zafer" olarak pazarlamaya çalışmak—ancak bu, seçim öncesi siyasi rakiplerine büyük bir fırsat sunacak. Anlaşmayı sabote etmek için Trump ile açık bir kriz yaşamak—ancak bu, ABD ile ilişkileri zedeleyecek ve Netanyahu'nun "Amerika'yı anlayan tek lider" imajını yıkacak. Lübnan veya Gazze'de yeni bir askeri maceraya girişerek seçmenlerin dikkatini dağıtmak—ancak bu, daha fazla asker kaybı, ekonomik yük ve toplumsal yorgunluk anlamına gelecek.

Sonuç: "Savaşın Kazananı İran"

Gözlemciler, mutabakat zaptının İran için önemli kazanımlar içerdiğini, Tahran'ın ekonomik yaptırımların hafifletilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Lübnan'daki ateşkesin garantilenmesi gibi taleplerini kabul ettirdiğini kaydediyor. Netanyahu için ise anlaşma, yıllardır inşa ettiği "İran'ı durduracak tek lider" imajını yerle bir ediyor.

İsrailli siyasi analistler, Netanyahu'nun seçim öncesi bu anlaşmayı "satmakta" zorlanacağını ve siyasi bedelini ağır ödeyeceğini belirtiyor. Netanyahu'nun, "hatasız" olarak pazarladığı İran politikasının çöküşü karşısında, ekim seçimlerinde ağır bir yenilgi yaşama ihtimali üzerinde duruluyor.