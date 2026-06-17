ABD–İran Mutabakatı İsrail Siyasetini Sarstı: Likud’un Oyları Geriliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yayımlanan son kamuoyu yoklamaları, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ülke iç siyasetinde dalgalanma yarattığını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre iktidardaki Likud Partisi bir sandalye kaybederken, muhalefet blokunun toplam oy oranında sınırlı bir artış gözlendi.

Araştırmaya katılanların önemli bir bölümü ABD–İran anlaşmasına mesafeli yaklaşıyor. Katılımcıların çoğu, anlaşmanın İran’ın bölgedeki etkisini sınırlandırmak yerine güçlendirebileceği görüşünü dile getirirken, “İran tehdidi”nin İsrail açısından hâlâ en büyük güvenlik sorunlarından biri olduğu ifade edildi.

Siyasi analistler, anlaşmanın İsrail toplumunda iki temel kaygıyı yeniden gündeme taşıdığını belirtiyor. Bunlardan ilki İran’ın nükleer ve füze kapasitesine ilişkin şüpheler, diğeri ise Washington’un bölgesel önceliklerinde yaşandığı düşünülen değişim.

Muhalefet partileri ise hükümeti diplomatik süreçte yeterince etkili olamamakla eleştiriyor. Bazı muhalif isimler, İsrail’in ABD ile yürütülen müzakerelerde daha güçlü bir siyasi ağırlık koyması gerektiğini savunurken, hükümet kanadı anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleşmediğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre mutabakatın bölgesel dengelere etkisi netleşmeden İsrail siyasetindeki tartışmaların dinmesi beklenmiyor. Kamuoyundaki güvenlik kaygılarının ise önümüzdeki dönemde siyasi gündemin merkezinde kalmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.