Tel Aviv’de Suriye Alarmı: Trump’ın “Hizbullah Dosyası” Planı Güvenlik Kurumlarını Kaygılandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre, Washington’un Suriye sahasında Hizbullah’a ilişkin dosyada doğrudan inisiyatif alması Tel Aviv’de temkinle karşılanıyor. Güvenlik kurumları içinde yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin bu alana müdahil olmasının kısa vadede bazı fırsatlar yaratabileceği ancak aynı zamanda kuzey sınırında yeni gerilim başlıkları doğurabileceği ifade ediliyor.

İsrail’in uzun süredir Lübnan ve Suriye hattında Hizbullah’ın askeri kapasitesini sınırlamaya yönelik operasyonlar yürüttüğü biliniyor. Ancak güvenlik yetkilileri, dış aktörlerin sahadaki denkleme doğrudan müdahalesinin mevcut dengeyi daha karmaşık hale getirebileceği görüşünde.

Bazı güvenlik kaynaklarına göre Washington’un olası hamleleri, İran destekli grupların bölgedeki hareket alanını değiştirebilir ve bunun sonuçları doğrudan İsrail’in kuzey cephesine yansıyabilir. Özellikle Suriye-Lübnan hattında yaşanabilecek bir güç boşluğunun, sahadaki silahlı aktörler arasında yeni bir rekabet doğurmasından endişe ediliyor.

Tel Aviv’deki stratejik değerlendirmelerde, ABD ile yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yapılırken, İsrail’in kendi güvenlik önceliklerinden taviz vermeyeceği mesajı da dile getiriliyor.

Uzmanlar ise Suriye dosyasının yalnızca Hizbullah’la sınırlı olmadığını, İran’ın bölgesel stratejisi ve Rusya’nın sahadaki varlığı gibi faktörlerin de denklemi karmaşıklaştırdığını belirtiyor. Bu nedenle Washington’dan gelebilecek yeni adımların, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceği yorumları yapılıyor.