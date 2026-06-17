Bahreynli Muhalif Koalisyondan İran’a Destek: “Saldırıyı Püskürttü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’deki muhalif hareketlerden 14 Şubat Devrimi Gençlik Koalisyonu Siyasi Konseyi, haftalık siyasi değerlendirme metninde bölgedeki son gelişmelere geniş yer ayırdı. Açıklamada İran’ın ABD ve İsrail’in baskı ve saldırılarına karşı direndiği ifade edilirken, Tahran yönetiminin izlediği politikanın bölgesel dengeleri etkilediği vurgulandı.

Koalisyon, İran’ın son süreçte sergilediği askeri ve siyasi performansın “bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini” savunarak İran liderliğini öven ifadelere yer verdi. Metinde, İran’ın attığı adımların yalnızca kendi güvenliğini değil, aynı zamanda bölgedeki müttefiklerinin konumunu da güçlendirdiği iddia edildi.

Açıklamada ayrıca bölgedeki gerilimin ABD ve İsrail’in politikalarından kaynaklandığı görüşü dile getirilirken, direniş ekseni olarak tanımlanan aktörlerin ortak hareketinin bu baskılara karşı denge oluşturduğu öne sürüldü.

Bahreyn merkezli muhalif koalisyon, bölgede yaşanan gelişmelerin yalnızca askeri değil siyasi sonuçlar da doğurduğunu belirterek, Ortadoğu’daki güç dengelerinin yeniden şekillendiği değerlendirmesinde bulundu.

Koalisyonun açıklaması, bölgedeki son gelişmelerin farklı siyasi aktörler tarafından nasıl yorumlandığını göstermesi açısından dikkat çekti.