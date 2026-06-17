Yemen'de milyonluk eylem: Mekke-i Mükerreme'ye yönelik ifadelere tepki gösterildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen'in başkenti Sana'da salı günü düzenlenen milyonluk yürüyüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mekke-i Mükerreme'ye yönelik ifadeleri nedeniyle protesto gösterileri gerçekleştirildiği bildirildi.

Milyonlarca kişinin katıldığı yürüyüşte, Mekke-i Mükerreme'nin fotoğrafları ile "düşmanlardan beri olma" sloganlarının taşındığı belirtilirken, Yemen halkının İslam ümmetinin kutsallarını savunma konusundaki kararlılığının vurgulandığı ifade edildi.

Göstericilerin, ABD ve Siyonist rejimin İslam ümmetini ve kutsal değerleri hedef alan planlarına karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdikleri kaydedildi. Kalabalıkların, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve İslam'ın kutsallarına yönelik hakaretlerin sistematik biçimde sürdürüldüğünü belirterek bu girişimleri kınadığı aktarıldı.

Yürüyüş boyunca atılan sloganlarda, Mekke-i Mükerreme'nin Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğu vurgulanırken, İran'ın son dönemde elde ettiği başarılar nedeniyle tebrik mesajları verildiği ifade edildi. Göstericilerin ayrıca Filistin, Gazze, Lübnan ve Direniş Ekseni'ne destek sloganları attığı kaydedildi.

Kalabalıklar tarafından İslam halklarına çağrıda bulunularak, İslam'ın kutsallarına yönelik saldırılar karşısında daha aktif tutum alınmasının istendiği belirtilirken, sessizlik ve tepkisizliğin bu tür girişimleri teşvik edebileceği yönünde uyarılarda bulunulduğu aktarıldı.

Yürüyüşte yeni hicri yıl dolayısıyla Yemen Devrim Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi'ye, Yemen halkına ve İslam ümmetine tebrik mesajları iletildiği belirtilirken, Hicret hadisesinin sabır, direniş ve iman eksenli derslerine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Göstericiler tarafından yayımlanan bildiride, Yemen halkının Allah'ın rızasını kazanmak, İslam'ın kutsallarını savunmak ve devam eden hakaretlere tepki göstermek amacıyla meydanlara çıktığı belirtildi. Bildirinin, Taiz vilayeti Müftüsü Allame Alevi bin Sehl tarafından okunduğu kaydedildi.

Bildiride, Trump'ın Mekke-i Mükerreme hakkında kullandığı ifadelerin, İslam'ın en kutsal mekanlarından birine yönelik açık bir hakaret olarak değerlendirildiği ifade edilirken, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e (s.a.a) yönelik geçmişte yaşanan hakaretlerin de aynı zincirin parçaları olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ümmetin sessizliğinin düşmanları cesaretlendiren faktörlerden biri olduğu belirtilirken, Yemen halkının İslam'ın kutsallarına yönelik saldırılar karşısında açık tavır almaya devam edeceği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı yürüttüğü savaşın son aşamasında yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan tablonun, Washington ve Tel Aviv açısından ciddi bir yenilgi olarak değerlendirildiği ifade edildi. Gözlemciler, İran'ın ve bölgedeki direniş güçlerinin ortaya koyduğu askeri ve siyasi direncin, ABD ve Siyonist rejimin bölgesel hedeflerine ilişkin hesapları yeniden gözden geçirmek zorunda bıraktığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekildiğini belirtiyor.

Bazı Batılı çevreler, bölgedeki askeri operasyonları güvenlik gerekçeleriyle savunmayı sürdürürken, buna karşın çok sayıda uzman tarafından Irak, Afganistan ve Gazze örnekleri ışığında müdahaleci politikaların yeni krizleri derinleştirdiğinin ifade edildiği aktarılıyor. Analistler, uluslararası hukuk ve insan hakları söylemlerinin seçici biçimde uygulanmasının çifte standart eleştirilerini artırdığına dikkat çekildiğini belirtiyor.

Bildiride, İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan Hizbullahı ve Kudüs eksenine yönelik tebrik mesajlarına da yer verildiği ifade edilirken, son gelişmelerin "tarihi bir zafer" olarak nitelendirildiği ve hazırlıkların gelecek aşamalar için sürdürüleceğinin vurgulandığı kaydedildi.