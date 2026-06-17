Bahreyn’de Aşura Gerilimi: Din Âlimlerinden “Törenlere Müdahale” Tepkisi

Bahreynli din âlimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Aşura’nın Şii toplum için taşıdığı dini ve kültürel öneme dikkat çekilerek, bu tür müdahalelerin toplumsal hassasiyetleri artırabileceği belirtildi. Açıklamada, dini törenlerin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinin herkes için temel bir hak olduğu vurgulandı.

Din adamları ayrıca, hatip ve mersiye okuyucularının Aşura merasimlerindeki rollerinin geleneksel dini pratiğin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, söz konusu kişilerin görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bahreyn’de Aşura törenleri her yıl geniş katılımla düzenlenirken, zaman zaman güvenlik ve idari kararlar nedeniyle bazı etkinlikler tartışma konusu olabiliyor. Son açıklama, dini çevrelerle yetkililer arasında yeni bir gerilim yaşanabileceğine işaret ediyor.

Gözlemciler, önümüzdeki günlerde yapılacak törenler öncesinde taraflar arasında yeni temasların gerçekleşebileceğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtiyor.