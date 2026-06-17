Paris’ten Sürpriz Karar: İsrailli Silah Şirketlerine Eurosatory Engeli

Organizatörlere yakın kaynaklar, söz konusu kararın son dönemde artan siyasi ve diplomatik gerilimlerin gölgesinde alındığını belirtiyor. Kararın hangi şirketleri kapsadığına ilişkin resmi bir liste paylaşılmazken, İsrail savunma sanayisinin önde gelen firmalarından bazılarının da bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.

Savunma fuarı, her iki yılda bir düzenleniyor ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce şirket ile askeri yetkilileri bir araya getiriyor. Bu nedenle İsrailli firmaların dışarıda bırakılması, sektörde alışılmadık bir adım olarak yorumlandı.

İsrail tarafında ise kararın “siyasi bir tercih” olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bazı sektör temsilcileri, savunma teknolojilerinin sergilendiği uluslararası platformların politik çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini savundu.

Fransız yetkililerden konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmezken, kararın özellikle Avrupa’da İsrail savunma sektörüne yönelik yaklaşımın değiştiğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, gelişmenin yalnızca ticari bir mesele olmadığını, aynı zamanda Avrupa ile İsrail arasındaki savunma iş birliğinin geleceği açısından da sembolik bir anlam taşıyabileceğini ifade ediyor.