İran ve Umman’dan Hürmüz Boğazı mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Buseydi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülkenin Hürmüz Boğazı’nda güvenli ve serbest deniz ulaşımına ilişkin uluslararası hukuka bağlılığını teyit ettiği bildirildi.

Umman resmi haber ajansının aktardığına göre, iki bakan görüşmede, komşuluk ilişkileri ile bölge ülkeleri ve halklarını birbirine bağlayan tarihî ve kültürel bağlar temelinde iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme ve çeşitli alanlarda geliştirme konusundaki ortak taahhütlerini vurguladı.

İran-ABD Mutabakatı Işığında Bölgesel İstikrar Vurgusu

Görüşmede, İran ile ABD arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliğine etkisinin de ele alındığı belirtiliyor. Tarafların, önümüzdeki dönemde bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için tüm tarafların ciddi ve sürekli çabalarının gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade ediliyor. Arakçi ve el-Buseydi’nin, etkili ve yapıcı bir siyasi ve diplomatik süreç için destekleyici ve sürdürülebilir bir ortam sağlanması yönündeki temennilerini dile getirdiği aktarılıyor.

İsviçre’de İmza Tarihi Netleşti

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicolas Bideau’nun yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’nin Bürgenstock kentinde düzenleneceği duyuruldu. Törenin, daha önce İranlı yetkililerin belirttiği gibi İsviçre’de gerçekleşeceği ancak mekânın resmi olarak teyit edildiği kaydediliyor.

Trump’tan Metnin Yayımlanacağı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle yaptığı görüşmede, mutabakat zaptı metninin resmî bir toplantıda yayımlanacağını söylediği aktarılıyor. Trump’ın bu açıklaması, anlaşma metninin kamuoyuyla paylaşılacağına ilişkin daha önceki belirsizliği ortadan kaldırmış değil. Zira İranlı yetkililer daha önce metnin “cuma gününden sonra” yayımlanacağını belirtmiş, ancak kesin bir tarih vermemişti.

Umman’ın Arabuluculuk Rolü

Umman’ın, İran ile Batılı ülkeler arasındaki diplomatik temaslarda uzun süredir arabuluculuk rolü üstlendiği hatırlatılıyor. Bakanlar arasındaki bu görüşmenin, mutabakat zaptının imzalanmasına günler kala, bölgesel aktörlerin anlaşmaya verdikleri desteği ve anlaşmadan beklentilerini ortaya koyması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.