Kremlin: ABD-İran mutabakatının ardından Whitkoff ve Kushner Moskova’ya gelebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın Moskova ziyaretine hazırlandığını bildirdi. Uşakov, ziyaretin, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Uşakov, "Putin ve Trump arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından da belirttiğim gibi, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte yakından tanıdığımız iki ismin; Witkoff ve Kushner’ın Rus yönetimiyle görüşmek üzere Moskova’ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.