  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Kremlin: ABD-İran mutabakatının ardından Whitkoff ve Kushner Moskova’ya gelebilir

17 Haziran 2026 - 18:48
News ID: 1828571
Kremlin: ABD-İran mutabakatının ardından Whitkoff ve Kushner Moskova’ya gelebilir

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başdanışmanı Jared Kushner’ın ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de imzalanması planlanan anlaşmanın ardından Rusya'ya gelmelerinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’ın Moskova ziyaretine hazırlandığını bildirdi. Uşakov, ziyaretin, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Uşakov, "Putin ve Trump arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından da belirttiğim gibi, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte yakından tanıdığımız iki ismin; Witkoff ve Kushner’ın Rus yönetimiyle görüşmek üzere Moskova’ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha