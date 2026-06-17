Ablukayı Delip Limana Ulaştılar: İran’a Ait Üç Tanker 4,8 Milyon Varil Petrol Taşıdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Denizcilik ve enerji kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre İran’a ait üç petrol tankeri, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına rağmen rotalarını tamamlayarak yüklü miktarda ham petrolü güvenli şekilde limana ulaştırdı. Tankerlerin taşıdığı toplam petrol miktarının yaklaşık 4,8 milyon varil olduğu ifade edildi.

Söz konusu sevkiyatın, Washington’un son aylarda bölgedeki deniz trafiği üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti. Uzmanlar, tankerlerin rotalarını ve kimlik sinyallerini değiştirerek ya da alternatif güzergâhlar kullanarak ablukayı aşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Enerji piyasalarını yakından izleyen çevreler, bu tür sevkiyatların İran’ın yaptırımlar altındaki petrol ihracatını sürdürme kapasitesini gösterdiğini belirtiyor. Aynı zamanda bu gelişmenin, bölgede yürütülen deniz güvenliği operasyonlarının etkinliği konusunda da soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor.

Washington yönetimi son dönemde İran’ın petrol ticaretini sınırlamaya yönelik deniz devriyelerini ve yaptırım uygulamalarını artırmıştı. Buna rağmen gerçekleşen sevkiyat, Tahran’ın enerji ihracatını tamamen durdurmanın sahada beklenenden daha zor olduğunu ortaya koyan yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre benzer sevkiyatların devam etmesi halinde enerji piyasaları ve bölgedeki deniz güvenliği dengeleri üzerindeki tartışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.