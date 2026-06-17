Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan Uyarısı: “Her Seferinde Bina Yıkmayın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’dan gelen açıklamalar, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarına ilişkin ABD yönetimi içinde de rahatsızlık oluştuğunu gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarında konutların hedef alınmasına değinerek Başbakan Binyamin Netanyahu’ya daha “sorumlu” davranması gerektiğini söyledi.

Trump, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İsrail’in güvenlik kaygılarını anladığını ancak saldırıların sivillerin yaşadığı binaları hedef almasının bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğini ifade etti. “Her seferinde bina yıkmayın” diyen Trump, operasyonların kapsamı ve yöntemi konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ABD yönetiminin bu mesajı, son haftalarda İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında artan gerilimin ardından geldi. İsrail ordusu, Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlerken, bazı saldırılarda konutların da zarar gördüğü yönünde haberler uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Diplomatik çevreler, Trump’ın açıklamasının Washington’un İsrail’e verdiği desteğin sürdüğü ancak askeri operasyonların sivillere etkisi konusunda daha dikkatli olunması yönünde bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

Bölgede tansiyon yüksekliğini korurken, ABD’den gelen bu mesajın İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarına nasıl yansıyacağı merak konusu. Uzmanlar, özellikle kuzey cephesinde yaşanabilecek yeni bir tırmanmanın hem İsrail hem de Lübnan açısından daha geniş bir çatışma riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor.