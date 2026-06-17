Siyonist İsrail'den Batı Şeria’da geniş çaplı işgal hamlesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun gece yarısından itibaren Batı Şeria’nın çeşitli kent ve kasabalarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattığı kaydediliyor. El-Mayadin’in aktardığı bilgilere göre, Kalkilya kentinde zırhlı araçlar ve bir buldozerin de yer aldığı askerî birlikler, Nazzal mahallesi de dahil olmak üzere kentin çeşitli noktalarında konutlara baskın düzenledi. Operasyonların saatlerce sürdüğü ve çok sayıda evin arandığı belirtiliyor.

Nablus kentine tüm girişlerin kapatıldığı, özellikle Za’tra kavşağı ve El-Murabba’a kontrol noktasında askerlerin Filistinli vatandaşları engellediği ve bazılarına fiziksel müdahalede bulunduğu ifade ediliyor. Aynı bölgede, yerleşimcilerin Bita beldesine bağlı Harayik ve Bir Kuza bölgelerine saldırdığı, ancak mahalle sakinlerinin karşı koyması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıkları aktarılıyor.

Camilere saldırı ve kundaklama

Ramallah iline bağlı Celciliye köyünde yerleşimci gruplarının bir camiyi ateşe verdiği ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı bildiriliyor. Bu saldırının, yerleşimcilerin bölgedeki varlığını ve işgal politikalarını protesto eden cami görevlilerine yönelik tehditlerin ardından geldiği değerlendiriliyor.

Aynı bölgede, Selvad beldesinde de İsrail askerlerinin baskın düzenlediği ve çok sayıda evde arama yapıldığı, bazı evlerin tahrip edildiği kaydediliyor.

Kudüs çevresinde gerginlik

Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandiya mülteci kampında askerî birliklerin gerçek mühimmat ve ses bombaları kullanarak evlere baskın düzenlediği, geniş çaplı maddi hasara yol açıldığı belirtiliyor. Ayrıca Eski ve Yeni Asker kampları, El-Fuar kampı, Kafin beldesi ve Beyt İksa mahallelerinde de İsrail ordusunun arama ve gözaltı faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılıyor.

Cenin kentinde ise Beyt Kad köyünde Muhammed Hasan Nassar’ın evine düzenlenen baskında gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Filistin kaynakları ve uluslararası tepki

Filistin resmi kaynaklarının, İsrail’in bu operasyonlarını işgal altındaki topraklarda “cezalandırma politikaları” olarak nitelendirdiği ve uluslararası toplumu müdahale etmeye çağırdığı belirtiliyor. Gözlemciler, bu tür baskınların 1967’den bu yana süregelen işgal politikasının düzenli bir parçası olarak görüldüğünü ve yerleşimci şiddetinin giderek arttığına dikkat çekildiğini hatırlatıyor.

İsrail makamlarının operasyonları “terör faaliyetlerine karşı güvenlik önlemleri” olarak savunduğu biliniyor. Buna karşın, hedef alınan yerlerin çoğunluğunun sivil yerleşim birimleri ve ibadethaneler olması, bu gerekçenin sahadaki gerçeklikle örtüşmediği yönünde eleştirilere yol açıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının daha önce yayımladığı raporlarda, işgal altındaki topraklarda yerleşimcilerin cezasızlık ortamında hareket ettiğinin vurgulandığı anımsatılıyor. Batılı diplomatik kaynakların sessiz kalması ise, insani krizin derinleştiği bir ortamda çifte standart uygulandığı değerlendirmelerini beraberinde getiriyor.